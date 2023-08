Alma Juniors clasificó a la segunda fase del torneo de hockey

Este sábado las divisiones femeninas del Club Atlético Alma Juniors visitaron a sus pares de Colón de Santa Fe por la séptima y última fecha de la primera fase de la Zona Campeonato del Torneo Oficial que organiza Asociación Santafesina de Hockey.

Gracias a los buenos resultados de la Primera División, todas las categorías clasificaron al Top 6, la elite de la segunda fase de la competencia.

Sub 12 ganó 3 a 0, mientras que en Sub 14 y Sub 16 el local venció 1 a 0. Además la categoría Sub 16 finalizó en el primer puesto de la tabla de la primera fase, perdiendo solo un partido.

Colón dejó sin invicto a las “lobas” de Alma Juniors en Sexta División que cerraron en lo más alto. El gol de Constanza Alaniz posibilitó la victoria, quien también repitió para el triunfo de la Séptima División. La Sub12 de “Achu” Blazicevic no dejó dudas con el 3-0 mediante las conquistas de Lucía Billoud, Sofía Meyner e Inés Chemes.

Los integrantes del Top 6 a jugarse desde septiembre serán El Quillá, Banco, CRAI, La Salle, SFRC y Alma Jrs. Será todos contra todos a una sola rueda, con semifinales y finales.