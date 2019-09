Alfonso Gómez: “Si bien aportamos y mucho, la seguridad sigue siendo un tema provincial”

Un espacio político que no priorizó la seguridad, nunca. Así al dar respuesta a la consulta el Secretario de Gobierno Alfonso Gómez, perplejo atinó a decir “Es bastante increíble escuchar que un miembro del espacio político que sumió a toda la provincia en un estado de inseguridad nunca antes visto quiera marcarnos el camino a seguir en el tema seguridad, es una cuestión de vital importancia, que debe tratarse con mucha seriedad, es una dura realidad a la que su espacio político no supo o no pudo darle solución en toda la provincia” explicó Gómez.

