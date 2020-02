Alesso: “Los docentes vamos a defender la aplicación de la cláusula gatillo”

En tal sentido, detalló que “en estos cuatro años el gobierno de (Mauricio) Macri acható el salario docente y achicó el presupuesto educativo”. No obstante, dijo que “todos los temas se van a discutir en el ámbito en el que hay que hacerlo, la reunión paritaria, y no por los medios”.

“Lo que Trotta le dice a los medios no lo dijo en el marco de la primera reunión paritaria nacional docente que tuvimos. Los funcionarios están acostumbrados a plantear todo por los medios y no en el ámbito en el cual lo tienen que hacer”, se quejó.