Alerta meteorológico: Defensa Civil facilita información de prevención

Ante la probabilidad de vientos fuertes 1) Asegurar puertas, ventanas o toldos. 2) No colocar macetas ni cualquier otro elemento y retirar los colocados en ventanas o balcones ya que por acción del viento pueden ser arrastrados provocando en su caída consecuencias lamentables. 3) En lo posible no circular en la vía pública, y de ser estrictamente necesario hacerlo manteniéndose atento ante la probabilidad de desplazamiento de marquesinas y/o carteles. 4) Afirmar materiales ubicados en techos o superficies altas que puedan volarse en caso de fuertes ráfagas. 5) No tocar columnas del alumbrado, cajas de luz, o cualquier tipo de cables que hubiere en la vía pública.

A los vecinos, prevención ante lluvias copiosas: 1) No arrojar elementos que puedan obstruir los sumideros, ni depositar residuos en la vía pública, ya que esto puede producir serios inconvenientes en el normal funcionamiento de los desagües pluviales. 2) En caso de encontrar alguna calle anegada, evitar circular por ella. 3) No manipular artefactos eléctricos que hayan estado en contacto con el agua.