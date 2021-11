Alcec confirma consultorios gratuitos para prevenir el cáncer de piel

Entre Los días 23 y 26 de noviembre ALCEC ESPERANZA, miembro de la RED LALCEC ARGENTINA, estará realizando su campaña de prevención del cáncer de piel.

En la sede ALCEC ESPERANZA, calle Lehmann 1734 de Esperanza, se realizaran consultorios gratuitos para control de lunares y manchas, a cargo de las Dras. Garcia, Malpassi, y Albrech, Dermatologas de nuestra ciudad, que desinteresadamente colaboran con esta campaña. Están destinados a toda la familia.

Los consultorios serán los días 23, 25 y 26 de noviembre. Para solicitar turnos concurrir a nuestra sede durante la semana del 15 al 19 de noviembre en el horario de 10 a 12, o bien comunicarse al teléfono 03496-420320.

El 𝐜𝐚́𝐧𝐜𝐞𝐫 𝐝𝐞 𝐩𝐢𝐞𝐥 es una enfermedad producida por el desarrollo de células cancerosas en cualquiera de las capas y tejidos de la piel. Aunque puede aparecer en cualquier parte del cuerpo, es más frecuente que se presente en la cara, cuello, manos y brazos. Existen dos tipos: el no melanoma y el melanoma. La mayoría de los cánceres de piel son del tipo no melanoma pero el melanoma es el más maligno.

Los melanomas por lo general no son dolorosos por eso tenemos que estar atentos a nuestros lunares y hacer el control dermatológico una vez al año La regla del ABCD puede ayudarte: ¡Conocer tus lunares lleva 5 minutos! 𝐀𝐬𝐢𝐦𝐞𝐭𝐫𝐢́𝐚: la mitad de un lunar no es igual a la otra mitad. 𝐁𝐨𝐫𝐝𝐞𝐬 𝐢𝐫𝐫𝐞𝐠𝐮𝐥𝐚𝐫𝐞𝐬: los bordes son desiguales, borrosos o poco definidos. 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐫: la pigmentación no es uniforme, se observan cambios de color de una zona a otra del lunar. 𝐃𝐢𝐚́𝐦𝐞𝐭𝐫𝐨: cuando el lunar mide más de 6 milímetros o se observan cambios de tamaño de un lunar. 𝐄𝐯𝐨𝐥𝐮𝐜𝐢𝐨́𝐧: cambio en el aspecto, sea tamaño, color o espesor.

La mayoría de los cánceres de piel se pueden encontrar temprano mediante exámenes clínicos. Estos son: 🩺 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥 𝐝𝐞𝐫𝐦𝐚𝐭𝐨𝐥𝐨́𝐠𝐢𝐜𝐨 𝐚𝐧𝐮𝐚𝐥: consiste en la observación detallada por un profesional de todos los segmentos de la piel, con la finalidad de detectar manchas o lunares sospechosos que necesitan ser analizados: forma, tamaño, color, textura, si hay picazón o sangrado. 🩺 𝐀𝐧𝐚́𝐥𝐢𝐬𝐢𝐬 𝐝𝐞 𝐬𝐚𝐧𝐠𝐫𝐞. 🩺 𝐏𝐫𝐮𝐞𝐛𝐚 𝐝𝐞 𝐢𝐦𝐚𝐠𝐞𝐧. 🩺 𝐁𝐢𝐨𝐩𝐬𝐢𝐚. 𝐀𝐮𝐭𝐨𝐞𝐱𝐚𝐦𝐞𝐧 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐩𝐢𝐞𝐥: podes realizarlo vos mismo una vez al mes. Te recomendamos que busques una habitación donde haya mucha luz y uses un espejo para revisar todo tu cuerpo.

RECORDAR FAMILIA:

Hay cambios en nuestros lunares que nos pueden estar avisando sobre un caso de cáncer de piel. Por eso es importante hacerse un autoexamen mensual y visitar al dermatólogo una vez al año.

Te dejamos algunos consejos para tener en cuenta todo el año y mucho más en verano

Utilizá 𝐩𝐫𝐨𝐭𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫 𝐬𝐨𝐥𝐚𝐫 𝐦𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐚 𝟑𝟎 𝐅𝐏𝐒 (Factor de Protección Solar) aplicándolo media hora antes de la exposición y renovándolo cada dos horas o luego del baño. Evitá exponerte al sol 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥𝐚𝐬 𝟏𝟎 𝐲 𝐥𝐚𝐬 𝟏𝟔 𝐡𝐨𝐫𝐚𝐬. Elegí lugares a la sombra.

Evitá completamente la exposición solar de tu bebé menor de 1 año. 𝐍𝐨 𝐮𝐬𝐞𝐬 𝐜𝐚𝐦𝐚𝐬 𝐬𝐨𝐥𝐚𝐫𝐞𝐬 para broncearte. Las dosis de UV artificiales se acumulan a las dosis de UV del sol y refuerzan el efecto cancerígeno. 𝐏𝐫𝐨𝐭𝐞𝐠𝐞𝐭𝐞 del sol con ropas, sombreros y anteojos de sol. Hace tu 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥 𝐝𝐞𝐫𝐦𝐚𝐭𝐨𝐥𝐨́𝐠𝐢𝐜𝐨 𝐚𝐧𝐮𝐚𝐥. En Argentina, 1 de cada 3 cánceres detectados son de pie y. el sol es el principal factor causante.