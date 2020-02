Alberto Fernández: “Voy a mandar una ley que termine con la penalización del aborto”

«Yo no vivo en paz con mi consciencia sabiendo que una mujer tal vez necesita practicarse un aborto y termina en manos de un curandero que con una aguja la termina lastimando y a veces matando», afirmó Fernández, y concluyó: «Por eso, es que he propuesto – y lo voy a hacer- mandar una ley que termine con la penalización del aborto y permita la atención de cualquier aborto en un centro público».

De esta forma, consideró el debate sobre el aborto como una «discusión hipócrita», a la que comparó con la antigua prohibición de que las personas divorciadas pudieran volver a casarse. «Legalizar el aborto no lo vuelve obligatorio, y lo que no podemos poner en riesgo es la salud de la mujer que decide abortar», expresó.