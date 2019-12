Alberto Fernández juró como Presidente de la Nación

11.55. Alberto Fernández y Cristina Kirchner ingresan al recinto de sesiones para jurar como presidente y vicepresidente. El primero lo hizo por Dios, la Patria y los Santos Evengelios. CFK, en cambio, hizo un pequeño cambio en la fórmula de la jura: “Si así no lo hiciere, que Dios, la Patria y el Pueblo -como siempre- me lo demanden”.

