Albarracín: “Necesitamos el voto este 16 de julio para ir con lo mejor a las generales”

El precandidato a intendente de Esperanza por el Frente Justicialista, Gabriel Albarracín, explicitó su mirada y sus propuestas para lograr un desarrollo de la ciudad. También reconoció las dificultades que se presentan al competir en la interna contra la estructura gobernante.

En diálogo con la CSC Radio, Albarracín explicó que la carta abierta que envió a los esperancinos “es una reflexión pública acerca de necesidades que tiene la ciudad, algunas bastante evidentes y otras no tanto, y también para ubicarnos en los tiempos por venir, las dificultades presentes y la posibilidad de que se acrecienten, y la necesidad de tener un acompañamiento de las autoridades, una guía, que nos permita sortearlas del mejor modo”.

“La carta apunta a eso y también a invitar a que el elector haga una mirada de los antecedentes de cada uno de los postulantes porque no es un tema menor, en función de que la vida de las personas no comienza cuando es electa para una función. Es importante tener una mínima proyección de lo que es esperable de cada uno en la función pública”, explicitó.

En cuanto a las necesidades de la ciudad y el rol de gestión de la Intendencia, Albarracín consideró que “es inexplicable que en 40 años desde que comenzó el ciclo democrático hasta el presente, ni con recursos públicos ni con asistencia de provincia o de Nación, se haya podido canalizar completamente los canales Alem y 1º de Mayo, cuando la única posibilidad que tiene la cuidad de armar un corredor norte-sur tal como está planteada la urbanización de la ciudad es precisamente desde 1º de Mayo hasta Paso Vinal”.

Definió que “son ausencias estructurales de planificación significativas y no podemos seguir teniendo esos déficits porque la ciudad necesita respuestas y necesita tener sus líneas directrices claramente definidas para que haya un proyecto de futuro racional, con sentido y que de posibilidad de ampliar los servicios existentes, mejorarlos y que sean a un precio accesible para la gente”.

Consultado por la cuestión política propiamente dicha, planteó: “Hay cosas que aprendí con la experiencia en la profesión y en la actividad empresarial y sé que si no me pongo de acuerdo con mis empleados y los proveedores, todas las metas van a ser difíciles de alcanzar, y acá es muy parecido: si no nos ponemos de acuerdo con el vecino que tiene que contribuir, con los empresarios que quizás van a tener que hacer un esfuerzo pero que no será gratuito sino que será por una meta y una mejora real. Todo se hace a partir de acuerdos, que son posibles si el escenario es el adecuado”.

En ese marco, señaló que “más allá de quién administre, el gobierno municipal tiene dos órganos: el Ejecutivo y el legislativo. Si me toca ser intendente, la participación que le voy a dar al Concejo va a ser total porque si se van a oponer que no lo hagan porque sí, sin conocer las cosas, me interesan que los concejales sepan, me interesa que estén en conocimiento pleno de las cosas y no que se enteren por los medios de las decisiones del gobierno, porque son una parte importante del gobierno y tienen la posibilidad de hacer que las cosas fluyan u obstaculizarlas”. “Por eso, si van a decirle que no a un proyecto de ordenanza, que se sienten conmigo o con quienes necesitan de la ordenanza, que asuman la responsabilidad –junto conmigo como intendente- de resolver el problema y si hay algo para mejorar o para optimizar, bienvenido sea. Y si se van a oponer que no sea porque el jefe dijo, sino por un motivo o razón confesable”, reclamó.

Respecto de las dificultades que plantea pelear una interna contra la estructura del oficialismo gobernante, admitió que “es como competir contra el caballo del comisario, pero son las reglas de juego, lo sabía de antemano y tengo conciencia de las dificultades pero también tengo plena conciencia de nuestras fortalezas; nosotros hablamos de las cosas que le interesan a la gente y quien se toma un minuto para escucharnos, va a escuchar cosas que habitualmente no se dicen en la interactuación política de la ciudad”.

“A partir de ahí vamos a ir despertando un interés de la gente en escuchar y pretendo que sea también la posibilidad de estimular la voluntad de participación de la gente; no nos dejen solos a los políticos y a los que tienen clientela política porque tienen resortes de poder, tienen acceso a algún dinerito fácil, no le dejen la responsabilidad de elegir candidatos, ejerzan su ciudadanía porque de ese modo van a tener después total legitimidad para reclamar”, pidió.

Por último, envió “un mensaje para los afiliados justicialistas que me conocen de toda la vida; he tenido mis aciertos y errores como todo ser humano, pero quiero pedirles que nos analicen exhaustivamente a los candidatos que nos postulamos para el 16 de julio porque no tenemos ninguna posibilidad de salir bien librados en la elección de septiembre si no vamos con lo mejor que tenemos. Voten a conciencia, voten con la seguridad, con la certeza de que esa decisión nos pone en posición de pelear con la mejor oferta que tenemos. Y a los independientes les recuerdo que no se elige intendente sino que se elige candidato, por eso les pido que me acompañen si ven que existe algún mínimo atractivo o aspecto positivo que les interesa. Necesito el voto el 16 de julio porque no tengo voto base de estructura, ni voto base de clientela política, ni voto base de empleados, ni de gente que se pueda presionar o inducir por otra vía; lo único que tengo es el voto de convicción, el voto a conciencia”, concluyó.