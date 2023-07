Albarracín: “Es necesaria una verdadera presencia del Estado en la periferia de la ciudad”

El precandidato a intendente de Esperanza por el frente justicialista, Gabriel Albarracín, valoró el Voto Joven que se instaura en esta elección en Santa Fe y planteó como eje de su campaña el trabajo del estado municipal que se necesita en la periferia de la ciudad. También la importancia de reflexionar el voto.

En diálogo con la CSC Radio, Albarracín destacó la nueva opción del voto joven en la provincia y opinó que “es una realidad que no existía, que amplía al electorado y hay que dirigir un mensaje hacia ese sector, y es útil que los chicos sean invitados a tomar esto como la asignación de una responsabilidad importante que debe ser ejercida a conciencia”.

“La cuestión con chicos tan jóvenes, que cuando comenzó la gestión del actual gobierno municipal tenían un año probablemente, es qué imagen de la realidad pueden llegar a tener, y esto está teñido por la inexperiencia y las limitaciones que se tienen en esta etapa de la vida. De todos modos, no deja de ser una oportunidad para invitarlos a ejercer esta responsabilidad del mismo modo en que ejercen otras responsabilidades, pidiendo ayuda básicamente en la casa”, opinó.

“Creo que es conveniente reflexionar con los jóvenes que todos los candidatos tienen historia, y si bien los de mayor edad somos Ana Copes y yo, los demás también tienen historia de actuación política de más de una década; ninguno es una novedad en la vida de la ciudad”, refirió.

En otro orden, sobre la campaña propiamente dicha, comentó que “el pasado fin de semana tuvimos una actividad en el barrio La Orilla y me llevé una muy mala impresión del grado de abandono que hay en ese extremo de la ciudad, lo cual es un error importante porque ahí está la iglesia, la escuela, el centro de salud, la comisaría que se ha convertido en una chacharita de la peor catadura”.

Consideró que “esto es un error estratégico grave que no se puede cometer porque fortalecer la periferia es una manifestación política del gobierno de la ciudad de ocupar efectivamente el territorio de la ciudad. Cuando eso está abandonado, cuando no hay una presencia visible, con limpieza, con servicios, con iluminación adecuada, con urbanización clara y nítida para que se observe la presencia del Estado, hay una invitación a que esa tierra que el Estado declara que es tierra de nadie sea ocupada y avanzada por gente que ve que no hay interés en integrar eso a la ciudad”.

Y como contraposición, planteó que “este abandono de la periferia tiene mucho que ver con hacer el caldo gordo a episodios de asentamientos y de ocupación ilegal, por eso si soy electo intendente voy a tener con respecto a esto una política absolutamente diferente. Es necesario fijar claramente los límites de la ciudad y ejercitar hasta el más lejano de los límites, una presencia efectiva, visible y permanente”.

“Los corredores más usados para los asentamientos son los terrenos de jurisdicción nacional, como los corredores de los ferrocarriles abandonados por el Estado, y nada impide que se pueda llevar adelante una política de parquización, de forestación, de intervención activa en esos espacios que justifique la presencia del gobierno municipal, declarando de ese modo que eso no es tierra de nadie. En la medida en que haya en esos lugares una mínima infraestructura que puede ser un lugar para caminar, un lugar de recreación, un espacio verde prolongado, con iluminación, bancos, bebederos, se deja constancia fehaciente e indubitable de que allí está la ciudad también. Estas son decisiones políticas; ferrocarriles entregó esos terrenos en comodato al municipio y ya no se puede tirar la pelota afuera; se puede y hay que desear hacer lo que hay que hacer”, sentenció.