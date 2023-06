Albarracín candidato a intendente: “Conocimiento + experiencia + voluntad política son las claves”

El precandidato a intendente de Esperanza por el frente justicialista, Gabriel Albarracín, habló de los objetivos y de su propuesta de cara a las elecciones que se avecinan. Los precandidatos a concejal que lo acompañan son Ariel Palavecino, Ángela Calieres y Marcelo Ruiz.

En diálogo con la CSC Radio, Albarracín sostuvo que “ya está prácticamente oficializada la lista con el nombre de Una esperanza para Esperanza, y nuestra principal pospuesta política tiene la idea de hacer todo lo que no se hizo en este tiempo. Por eso además del nombre d la lista estamos impulsando una suerte de lema de campaña, que da a entender que tenemos la mejor proposición para Esperanza y que en última instancia también es la mejor proposición para toda la comunidad”.

En ese marco, evaluó que “esto está fundado en tres cosas que hay que tener para tener éxito en política: la primera que existe en este espacio es un conocimiento real de la cosa pública, de las necesidades de la ciudad, de nuestro medio, del contexto económico a nivel local, nacional, provincial y también internacional que hoy es de gran influencia en las realidades que nos va a tocar afrontar en el futuro inmediato. Ese conocimiento indispensable para poder planificar las política que necesitamos para poder conseguir todo lo que nos e consiguió y mejorar lo que no está bien, lo tenemos. Lo otro fundamental es la experiencia, porque a ese conocimiento hay que saber cómo aplicarlo, porque si no se sabe convertirlo en decisiones políticas específicas, en herramientas institucionales concretas, pueden quedar en buenos deseos. Esa experiencia que tenemos en este espacio es verificable, real. Y el tercer punto tiene que ver con la voluntad política para ejecutar el proyecto político; adversidades y contratiempos hay siempre y uno puede tener buenos planes y experiencia pero tiene que haber una voluntad y una decisión de pelear contra esas adversidades, de llevar adelante las convicciones, y demás”.

“Si en la locomotora de la política no hay conocimiento, experiencia y voluntad política ninguno de los vagones se arrastra; no hay posibilidad de mejorar los servicios, posibilidad de pelear por las mejore sobres públicas, no hay posibilidad de tener iniciativa propositiva para manejar los resortes institucionales o políticos para impulsar reformas que mejoren el sistema de salud, la educación, mejorar las condiciones para el desarrollo del comercio, la productividad de la industria instalada, la mejora de condiciones para que el sector rural optimice su capacidad productiva”.

Respecto de la interna contra el aparato oficialista que le espera, consideró que “van a quedar claras las proposiciones; si bien es cierto que no estoy dentro del oficialismo, también es cierto que lo conozco bien y que en su momento hice algún esfuerzo para que se consolidara en una situación adversa, y sé claramente cuáles han sido sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. Por eso pongo como eje de la campaña la necesidad de hacer todo lo que no se hizo, y no hablo sólo de la gestión que finaliza en diciembre sino de todos los gobiernos anteriores”.

“El 2023 es un año simbólico, que invita a la reflexión porque cumplimos 40 años del regreso a la actividad democrática y es un tiempo adecuado para hacer balances sobre qué nos ha dejado esta institucionalidad democrática desde el 83 a la fecha, qué metas pudimos alcanzar, qué déficit existe, en qué estamos mejor, en qué estamos peor, y también es un tiempo para proponerse mejorar todo aquello que queda por ser optimizado, que no es poco, y por hacer todo lo que no se hizo”, agregó.

En ese marco, dijo que “la invitación para los conciudadanos es pensar que un futuro en Esperanza es posible, y es mejor si hacemos lo necesario para que así sea. El futuro es algo que se prepara, que se pergeña, que se anticipa, no pasan por casualidad las cosas buenas en el tiempo por venir si no ha habido una planificación, una intención de direccionar esfuerzos y tiempos en un sentido determinado para obtener resultados determinados”. “Eso es lo que sé hacer y puedo ofrecer esta alternativa, esta expectativa, esta esperanza a los vecinos de nuestra ciudad”, concluyó.