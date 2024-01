Agüera: “La asignación a los obispos nunca debió existir, está bien que no se pague más”

El párroco de la Basílica “Natividad de la Santísima Virgen” de Esperanza, presbítero Ernesto Agüera, se refirió a la determinación de eliminar los aportes del Estado a los obispos de la Iglesia Católica.

En tal sentido, comentó que “era una asignación de 98.000 pesos por mes que desde los años ‘70, ‘80 recibían los obispos; no era para todos los curas ni para las parroquias” y explicó que “tiene un poco el fundamento en que antes de la reforma (de la Constitución) del ´94 el Estado argentino no solo profesaba sino que además sostenía el culto católico”.

Aclaró que “a partir de 2018 los obispos decidieron dejar paulatinamente esto y ahora se terminó el proceso por lo cual ya no se va a recibir más esa asignación de 98.000 pesos por obispo por mes”.

En tal sentido, opinó: “A mí me parece re bien, nunca debió existir porque no tenía un sentido correcto; creo que de las cosas de sus ministros tienen que hacerse cargo las comunidades católicas, así como lo hacen una protestante, ortodoxa o cualquier cosa. No es que el Estado nos quita algo, sino que los obispos dejarán de recibirlo y me parece bien que no continúen con eso”.

Agregó que “con el Estado tenemos que tener separación y colaboración, somos dos instituciones importantes pero esa consigna ‘Iglesia-estado asuntos separados’ tiene un buen sentido, los ministros no tienen por qué percibir un sueldo del Estado sólo por ser ministros, distinto es si uno tiene alguna otra función; pero también el Estado no debe inmiscuirse en las decisiones de la Iglesia y eso por ahí no ha sido tan respetado”. “Creo que el trato con el Estado, sea nacional, provincial o municipal, tiene que ser de respeto y de colaboración. La consigna tiene que ser separados sí, callado jamás; porque a veces uno percibe que esta ayuda o asignaciones que se daban o cualquier otra ayuda que se dé puede tener una intención de extorsión o de hacernos callar y eso no está bueno”, evaluó.

En tanto, en declaraciones realizadas a Play Televisión, explicitó que “cada parroquia tiene que hacerse cargo de los gastos de sus sacerdotes, aparte de todo lo que es la gestión como la secretaría, empleados de limpieza, servicios como luz, gas, agua y demás. Cada parroquia se tiene que hacer cargo del mantenimiento de todo”.