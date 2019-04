Agenda deportiva para el fin de semana

Básquet femenino

Se juega el domingo una nueva fecha del Torneo Oficial “Dos Orillas” y en Esperanza habrá actividad en el “Nido de las Águilas” y en el “Dr. Enzo Scocco”. Almagro recibe a Echagüe de Paraná desde las 14 en U15 y 16 U17. Alma Juniors por su parte enfrenta a Santa Rosa de Santa Fe desde las 14 en U15, a las 16 U17 y cierra a las 18 con Mayores.

Basquet formativas

Por la segunda fecha del Torneo Apertura de la Asociación Santafesina de Basquetbol, mañana Almagro viaja a Santa Fe para visitar en el “Roque Otrino” a Colón desde las 10 en Premini y 11:15 Mini. La tira se completa el lunes desde las 19 en U17.

Alma Juniors en Esperanza será de local Unión de Santa Fe desde las 12:30 en Premini, 13:30 Mini y 14:30 U13.

Fútbol femenino

Desde mañana y hasta el domingo se juega en Villa Ocampo una de las zonas correspondientes a la primera edición de la Copa Santa Fe de fútbol femenino. El evento organizado por Federación Santafesina de Fútbol y Gobierno de Santa Fe contará en la Zona Centro Norte con Racing El Campesino de Villa Ocampo, Unión y Santa Rosa de Santa Fe y Defensores del Oeste representando a Liga Esperancina de Fútbol.

El debut para las “panteras” será mañana a las 17 enfrentando a Unión de Santa Fe en el Polideportivo de Villa Ocampo y volverá a jugar el domingo desde las 10:45 en el mismo escenario enfrentando a Racing El Campesino de Villa Ocampo. La participación de Defensores del Oeste se cerrará a la tarde a partir de las 16:30 jugando ante Santa Rosa de Santa Fe en cancha de Huracán de Villa Ocampo.

Los dos mejores equipos de esta zona clasificarán a la Fase Final que se jugará en el mes de junio en la ciudad de Santa Fe.

Fútbol Primera División

El domingo desde las 14:30 Reserva y 16:15 Primera División se disputa la quinta fecha del oficial “Emiliano Sala” organizado por Liga Esperancina de Fútbol. Los partidos en cada zona:

Zona Norte: Domingo Faustino Sarmiento – Libertad de Nelson, Bartolomé Mitre – Unión de Santo Domingo, Juventud Unidad de Humboldt – Defensores del Oeste, Atlético de Pilar – Juventud de Laguna Paiva, San Martín de Progreso – Sarmiento de Humboldt y Boca de Nelson – Unión de Esperanza.

Zona Sur: Argentino de Franck – Santa Clara FBC, Unión Progresista de San Carlos Sur – Independiente de San Agustín, Sportivo del Norte – Libertad de San Jerónimo Norte, San Lorenzo – Atlético de Franck, Argentino de López – Asociación Deportiva Juventud y Belgrano de Sa Pereira – Central de San Carlos (Debido a la participación de Central en Copa Santa Fe y su compromiso del domingo a las 15:30 recibiendo a Central Helvecia, el juego se reprogramó para el próximo miércoles desde las 20:30 Reserva y 22:15 Primera División).

Fútbol Inferiores

Mañana se pone en marcha una nueva jornada para los chicos de categorías formativas de Liga Esperancina de Fútbol. Con partidos en toda la región, desde las 14 se juega la fecha cinco del “Emiliano Sala”. Los juegos:

Zona Sur: Unión Progresista de San Carlos Sur – Central Junior de San Carlos, Asociación Deportiva Juventud – Belgrano de Sa Pereyra, Independiente de San Agustín – Argentino de Franck, Atlético Junior de Franck – Sportivo del Norte, Argentino de López – Atlético de Franck, San Lorenzo Inicial – Defensores del Oeste, Atlético Pilar – Santa Clara FBC y Central de San Carlos – Libertad de San Jerónimo Norte.

Zona Norte: Libertad de Nelson – Juventud de Laguna Paiva, Libertad Junior de San Jerónimo Norte – Sarmiento de Humboldt, San Martín de Progreso – San Lorenzo, Juventud Unida Felicia – Domingo Faustino Sarmiento, Unión de Santo Domingo – Atlético de Felicia, Unión de Esperanza – Boca de Nelson, Juventud Unida de Humboldt – Deportivo Elisa y Alumni de Laguna Paiva – Bartolomé Mitre.

Vóley

Mañana se juega la tercera fecha del Triangular Sub 19 Damas y Unión de Esperanza será local debutando a las 10 con Unión de Santa Fe y posteriormente desde las 14 enfrentará a Huracán de Recreo.

Tiro con Arco

El Polideportivo recibirá este domingo a 60 arqueros de toda la zona Litoral para una competencia de modalidad Aire Libre con puntos para participar de la final regional en Rosario. Habrá tres representantes del club Alma Juniors: Rodolfo Pais en categoría Recurvo W.A. Senior, Alan Luder en categoría Raso E20 y Lucas Sanmartino en categoría Recurvo W.A. E20.

Hockey femenino

Por la tercera fecha del Oficial de Mamis de la Asociación Santafesina de Hockey, el conjunto de Alma Juniors enfrenta mañana desde las 16 a Colón de Santa Fe en el predio del Club Universitario.

Mañana se inicia la segunda fase del torneo “Dos Orillas” de las asociaciones de hockey de Santa Fe y Paraná. Por Copa de Plata, Alma Juniors recibe en el sintético de Avenida Argentina a CRAR de Rafaela desde las 09 en Sub 14, a las 10 Sub 16, 11:15 Sub 12, 12:15 Infantiles, 13:30 Sub 18, a las 15 Reserva y a partir de las 16:30 Primera División.

Rugby femenino

Se inicia el domingo el torneo “Dos Uniones” de rugby femenino organizado por las uniones de Rosario y Santa Fe. En instalaciones de Cha Roga de Santo Tomé, el conjunto de damas de Alma Juniors enfrenta a las 11 a Old Resian de Rosario y a las 12:10 a Cha Roga. A las 13:40 cierra su participación enfrentando a Querandí de Santa Fe.

Rugby Juveniles

Se pone en marcha el Torneo Apertura Juveniles de la Unión Santafesina de Rugby y Alma Juniors con sus categorías formativas debuta mañana por Zona B visitando a Universitario en Santa Fe en M15, M16, M17 y M19.

Rugby Primera División

La Primera División del Torneo Regional del Litoral juega mañana la quinta fecha del certamen y Alma Juniors viaja a Rosario para enfrentar a Club Los Caranchos. A las 12:45 juega Pre Reserva, desde las 14:15 Reserva y a partir de las 16 Primera División con el arbitraje de Carlos Poggi de la Unión Rosarina de Rugby.

Ciclismo

EL domingo se desarrolla la tercera fecha del CampeonatoSantafesino de Rural Bike. El evento se desarrolla en Rafaela y las inscripciones se reciben a partir de las 08:30. La largada desde el Club Ciclista de Rafaela será a las 11.