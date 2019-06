Agenda deportiva del fin de semana

Esta noche

El Oficial “Emiliano Sala” de Primera División de Liga Esperancina de Fútbol continúa con su competencia y esta noche se juegan dos partidos pendientes.

Por Zona Sur desde las 20:30 Reserva y 22:15 Primera División, Independiente de San Agustín recibe a Belgrano de Sa Pereira por la fecha 12 y en San Carlos Centro, el equipo de Central recibe a Sportivo del norte por la fecha ocho.

Formativas

Se desarrolla mañana desde las 14 el grueso del Oficial “Emiliano Sala” de Divisiones Inferiores de Liga Esperancina de Fútbol. Los partidos de la fecha 12 en cada grupo son:

Zona Norte: Unión de Santo Domingo – Libertad de Nelson, Unión de Esperanza – Juventud Unida de Felicia, Juventud Unida de Humboldt – San Martín de Progreso, Alumni de Laguna Paiva – Libertad Junior de San Jerónimo Norte, Bartolomé Mitre – Juventud de Laguna Paiva, Deportivo Elisa – Sarmiento de Humboldt, Boca de Nelson – San Lorenzo y Atlético de Felicia – Domingo Faustino Sarmiento (Desde las 13).

Zona Sur: Argentino de López – Unión Progresista de San Carlos Sur (En cancha de Belgrano de Sa Pereira), San Lorenzo Inicial – Atlético Junior de Franck, Atlético de Pilar – Independiente de San Agustín (Desde las 13), Central de San Carlos – Asociación Deportiva Juventud, Libertad de San Jerónimo Norte – Central de San Carlos, Santa Clara FBC – Belgrano de Sa Pereira, Defensores del Oeste – Argentino de Franck y Atlético de Franck – Sportivo del Norte.

Juegan semifinales

El Oficial “Dos Orillas” de las asociaciones de hockey de Santa Fe y Paraná disputan este fin de semana la fase de Play Off en las copas Oro, Plata y Bronce.

Las categorías de Alma Juniors por Copa de Plata enfrentan a CRAI en Sub 14 a partir de las 09 en cancha de la Asociación Santafesina. En el mismo predio a las 12:45 enfrentan a Paracao en Sub 18. En Náutico El Quilla Alma Juniors enfrenta a Universitario desde las 16:30 en Reserva. El lunes 17 de junio en el sintético de la Asociación Santafesina de Hockey la categoría Sub 16 enfrenta a CRAR desde las 09.

Mamis

Mañana el sintético de Avenida Argentina será uno de los escenarios para el desarrollo de la novena fecha. Con cuatro partidos en Esperanza, Alma Juniors enfrenta a Unión de Santa Fe a partir de las 15.

Voley

En Recreo se juega el Tercer Grand Prix Sub 17 “A” Damas con participación de Alma Juniors. A las 10 enfrenta a Central de San Carlos, a las 11 con Villa Dora “A” y posteriormente el cruce de zonas para definir posiciones finales. Por la División C Sub 17 Damas Unión de Esperanza enfrenta a Unión de Santa Fe “B” desde las 10, a las 12 a Villa Dora C y desde las 14 a Banco Provincial “B” para luego cruzarse por la clasificación final.

En la categoría Sub 13 B Femenina en San Jerónimo Norte, Unión de Esperanza enfrenta desde las 10 a Gimnasia y Esgrima y a las 11 a Argentino de San Carlos y posteriormente los partidos entre ambos grupos para definir posiciones.

Tenis en Esperanza

Este sábado en las instalaciones del Lawn Tennis Club Esperancino se concretará el 2º Torneo Zonal del Circuito del Centro, de la Liga de Tenis del Litoral Argentino. El certamen que había comenzado hace dos fines de semana con 76 inscriptos en total, abarcando las distintas categorías, A, B y C, tanto en niñas como varones, se debió postergar por las malas condiciones climáticas que se presentaron por la mañana.

Si el tiempo lo permite se desarrollará este sábado, utilizándose además las canchas del Rafa Tenis como Subsede para recibir a algunas categorías. De la Escuelita “Guillermo Vilas” del LTCE hubo 22 jugadores en total anotados en aquel momento, cuando se iniciara el certamen.

Formativas de Almagro

Este fin de semana las formativas de Almagro tendrán doble presentación.

Por el “Apertura Oficial”, en la octava fecha, cuatro categorías del club actuaran como locales el sábado. En el “Nido de las Aguilas” recibirán a Kimberley, para jugar a partir de las 10, en Premini, Mini, U13 y U15.

Para el lunes anuncia la ASB la realización de las Semifinales del Torneo “Dos Orillas” de formativas, protagonizando Almagro la Copa de Plata en U17. A las 17,00 del lunes, los esperancinos se presentarán en el “Nido” recibiendo a Gimnasia “B”. La otra Semifnal de la Copa de Plata la animarán en Santo Tomé el equipo “A” de Unión y Talleres Paraná.

Rugby Juveniles

Se juega la cuarta fecha del torneo Dos Orillas Juveniles de las uniones de Santa Fe y Paraná. Las categorías de Alma Juniors viajan a Paraná este sábado para enfrentar a Capibá.

En canchas simultáneas desde las 11 juegan en M15 y M17 y a partir de las 12:30 M16 y M19.

Rugby Mayores

Se juega la quinta fecha del Torneo Regional del Litoral y por la Zona Reubicación en el polideportivo de Avenida Argentina, Alma Juniors recibe la visita de La Salle Jobson de Santa Fe.

La actividad se inicia con Pre Reserva desde las 12:45, Reserva a partir de las 14:15 y desde las 16 Primera División con arbitraje de Exequiel Adrover.