Agenda deportiva del fin de semana

Se inicia el primer fin de semana deportivo del mes de abril en el calendario de competencias 2019 y como ya es una costumbre habrá equipos y esperancinos compitiendo en toda la región.

Voley Formativas

Se juega el domingo el primer Grand Prix Sub 13 Damas en Huracán Recreo con participación de Alma Juniors. El conjunto de Esperanza juega a las 11 con Banco Provincial y a las 12 con Central de San Carlos para luego definir posiciones de acuerdo a las ubicaciones de las dos zonas que participan.

Vóley Caballeros

Se juega mañana en Villa Dora de Santa Fe el Grand Prix Sub 17 de Caballeros con participación de Alma Juniors que por Zona B a las 9 de la mañana enfrentará a Libertad de San Jerónimo Norte, a las 12 a Rowing de Paraná y a las 13 a Gimnasia y Esgrima de Santa Fe. Posteriormente se desarrollarán los cruces de zonas de acuerdo a las posiciones.

Vóley Damas

Mañana en Central de San Carlos, Alma Juniors participa del Grand Prix Sub 17 Damas enfrentando desde las 10 a Banco Provincial “A” y a las 11 a Polideportivo de Recreo. Luego se juegan los cruces de acuerdo a los resultados en cada zona.

Tenis

Dos menores del “Rafa Tenis” intervendrán en el nuevo Torneo Abierto de la Liga de Tenis del Litoral Argentino, este fin de semana. El que será el 3er. Abierto, o ex Grado 3, se disputará en las instalaciones de Central San Carlos y el Jockey Club Santa Fe, repartiéndose entre las dos entidades las distintas categorías. Ignacio Quiroga jugará en Sub 16 y Cristian Fladung lo hará entre los Sub 14.

Fútbol Inferiores

Mañana desde las 14 en la región se juega la cuarta fecha del Oficial “Emiliano Sala” de Divisiones Inferiores. Los partidos en cada grupo:

Zona Norte: Bartolomé Mitre – Libertad de Nelson, Deportivo Elisa – Alumni de Laguna Paiva, Boca de Nelson – Juventud Unida de Humboldt, Atlético de Felicia – Unión de Esperanza, Domingo Faustino Sarmiento – Unión de Santo Domingo, San Lorenzo – Juventud Unida de Felicia, Sarmiento de Humboldt – San Martín de Progreso y Juventud de Laguna Paiva – Libertad Junior de San Jerónimo Norte.

Zona Sur: Libertad de San Jerónimo Norte – Unión Progresista de San Carlos Sur, Santa Clara FBC – Central de San Carlos, Defensores del Oeste – Atlético de Pilar, Atlético de Franck – San Lorenzo Inicial, Sportivo del Norte – Argentino de López, Argentino de Franck – Atlético Junior de Franck, Belgrano de Sa Pereira – Independiente de San Agustín y Central Junior de San Carlos – Asociación Deportiva Juventud.

Fútbol LEF Primera División

Se juega el domingo la cuarta fecha del Oficial “Emiliano Sala” de Primera División de Liga Esperancina de Fútbol. Desde las 14 Reserva y 16:15 Primera División juegan:

Zona Norte: Unión – Domingo Faustino Sarmiento, Sarmiento de Humboldt – Boca de Nelson, Juventud de Laguna Paiva – San Martín de Progreso, Defensores del Oeste – Atlético de Pilar, Unión de Santo Domingo – Juventud Unida de Humboldt y Libertad de Nelson – Bartolomé Mitre.

Zona Sur: Central de San Carlos – Argentino de Franck (Juegan el próximo miércoles), Asociación Deportiva Juventud – Belgrano de Sa Pereira, Atlético de Franck – Argentino de López, Libertad de San Jerónimo Norte – San Lorenzo, Independiente de San Agustín – Sportivo del Norte y Santa Clara FBC – Unión Progresista de San Carlos Sur.

Copa Santa Fe

Se juega el domingo la vuelta de la primera etapa entre los equipos representativos de Liga Esperancina de Fútbol. Desde las 15:30 en San Carlos, Central recibe a Argentino de Franck. En la ida los “sabaleros” vencieron al “tino” por 3 a 1.

Presentación LEF

Una nueva edición de Copa Santa Fe se inició el pasado fin de semana y el evento, organizado por Federación Santafesina de Fútbol y Gobierno de Santa Fe, recorre distintos puntos de la bota presentando el evento que reúne a equipos de todas las ligas de la Provincia además de la participación de equipos que militan en ligas superiores de AFA y Súper Liga.

Continuando con los eventos sociales de la organización, el próximo viernes 05 de abril desde las 19:30 en la sede de Liga Esperancina de Fútbol se presentará la misma en conferencia de prensa donde estarán presentes el presidente de Federación Santafesina de Fútbol, Carlos Lanzaro, autoridades provinciales, municipales y de Liga Esperancina de Fútbol.

Hockey Femenino

Por la quinta fecha del Campeonato – Zona A del torneo “Dos Orillas” de las asociaciones de Santa Fe y Paraná, el próximo sábado Alma Juniors viaja con sus divisiones a Sauce Viejo para enfrentarse ante Santa Fe Rugby Club. La tira de juegos se inicia a las 09 con Sub 14, a las 10 Sub 16, desde las 11:15 Sub 12, a las 12:15 Infantiles, Sub 18 desde las 13:30, a las 15 Reserva y a partir de las 16:30 Primera División.

Hockey Mamis

Se juega mañana la segunda fecha del Oficial Mamis y el sintético de Avenida Argentina será uno de los escenarios elegidos y recibirá tres partidos desde las 14. Cerrando la jornada desde las 16 Alma Juniors enfrenta a CRAR Blanco de Rafaela.

Rugby

Mañana se pone en juego la quinta fecha del torneo de Primera División del Torneo Regional del Litoral y en el polideportivo de Avenida Argentina Alma Juniors recibe a Tilcara de Paraná. En Primera División se enfrentan a partir de las 16 con arbitraje de Javier Villalba (USR). En la previa se enfrentan en Reserva desde las 14:15 y la jornada la abre Pre Reserva a las 12:45.

Rugby Femenino

El domingo desde las 9 de la mañana se disputa un nuevo encuentro de rugby femenino organizado por la Unión Santafesina en instalaciones de CRAR de Rafaela. Participarán del evento CRAR, Ceres Rugby Club, Cha Roga de Santo Tomé, Querandí RC de Santa Fe y Alma Juniors.

Karting

El Cycles Moto Club Franck prepara sus instalaciones para recibir el próximo fin de semana la tercera fecha del Karting del Río Salado. La programación que se iniciará el día sábado y continuará el domingo, será confirmada en las próximas horas de acuerdo a las condiciones climáticas.

Basquet Femenino

Se pone en marcha el Torneo Femenino de la Asociación Santafesina de Basquetbol y esta noche por la primera fecha Alma Juniors en el “Enzo Scocco” recibe desde las 21 a San Agustín en Primera División. El domingo por la segunda fecha, Almagro viaja a Santo Tomé para enfrentar a Unión desde las 14 en U15 y 16 U17.

Basquet Formativas

Se juega una nueva fecha del torneo de Divisiones Inferiores de la Asociación Santafesina de Basquetbol. Almagro en el “Nido de las Águilas” recibe a Banco Provincial “B” desde las 10 en Pre Mini y a las 11:15 Mini. Alma Juniors visita a Gimnasia y Esgrima “B” en Santa Fe desde las las 10 en Pre Mini, 11:15 Mini y 12:30 U17.

Basquet Femenino

Desde este viernes hasta el día domingo, la Asociación Santafesina de Básquet participará del Provincial U15 Femenino. El mismo se llevará a cabo en Ceres, con sede en el Club Atlético Ceres Unión (CACU). La Selección de Santa Fe que tiene en su plantel jugadoras de Esperanza, estará comandada por Roberto Sagaian, y debutará el mismo viernes, desde las 21 ante Noroeste.

La modalidad será a tabla única, todos contra todos. El día sábado, en tanto, Santa Fe jugará a las 19 ante Rosario. Las de Sagaian cerrarán su presentación el domingo con dos juegos. Desde las 10.30 contra Cañadense, y a las 17 contra Rafaela.

Plantel: Malena Baum, Cora Minetti, Martina Spies, Valentina Kemerer, Valentina Belen, Antonella Mussati, Paula Cortes, Constanza Luna, Ana Paula Mina, Celeste Divi, Valentina Sosa, Valentina Ascona.

DT: Roberto Sagaian. Asistente: Maximiliano Barisio.