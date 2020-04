Advierten que Santa Fe “está pasando por su peor epidemia de dengue”

En esta línea indicó: «Se está trabajando fuertemente en prevención pero también en bloqueos. Los municipios, ustedes saben la situación que se está viviendo como país donde tenemos menos personal para trabajar, pero están afuera apoyados y guiados desde provincia. El trabajo consiste en cuando no hay casos concientizar a la población acerca de los mosquitos, que no tenemos que tener criaderos en nuestras casas porque vemos mucha cantidad».

En cuanto al coronavirus, la directora de Epidemiología remarcó: “La diferencia con el dengue es que a veces la fiebre no es tan alta y tiene síntomas respiratorios que el dengue no tiene. Esas señales respiratorias son dolor de garganta, tos y dificultad para respirar”. Y agregó: “Si tengo fiebre no tan alta, pero sí tos, dolor de garganta, dificultad para respirar y pude estar en contacto con alguna persona con coronavirus, pienso en Covid-19”.