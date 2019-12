Advierten que el lago del Balneario Camping Municipal no está habilitado

Desde el municipio de Esperanza se informó a los esperancinos en particular y a los visitantes en general que en estos momentos y por razones relativas al régimen de crecidas extraordinarias del Río Salado, que mantuvo inundado el lago artificial hasta hace poco tiempo, las tareas de rehabilitación se encuentran en ejecución, pero demoradas, por lo que inicialmente el lago del balneario no está habilitado.

