Advierten faltante de gasoil por la escasez de biodiésel a causa del “dólar soja”

Luego de que el Banco Central adoptara un nuevo tipo de cambio a $200 para el llamado “dólar soja” las empresas y pymes productoras de biodiésel debieron reducir en gran medida su producción porque no pudieron hacer frente a los nuevos costos que las aceiteras impusieron al mercado interno, con la imposibilidad de hacer compras de aceite de soja como materia prima para producir.

Con el corte obligatorio de biodiésel en gasoil fijado en 12,5% actualmente luego de la última resolución que elevó dicho porcentaje las productoras de biocombustibles incrementaron el volumen entregado a las petroleras para cumplir con el corte, pero el nuevo «dólar soja» trajo un coletazo inesperado para la industria que promete poner en foco el problema del stock de gasoil para consumo interno.

Merma en la producción

Esto es así en la medida en que las pymes y empresas de biodiésel que comercializan biocombustibles en el mercado interno van a entregar apenas el 40% del producto a las petroleras, puesto que luego de la medida del dólar a $200 dispuesta por el BCRA para hacerse de los dólares de la cosecha de soja el sector del biodiésel no pudo hacer nuevas compras de aceite de soja, con precios que se dispararon en una cuestión inmediata.

«Con esta reducción inesperada que habrá en el mes de septiembre no podremos entregar a las petroleras ni por casualidad un volumen cercano al 100% de lo previsto, al contrario. En el mejor de los casos va a llegar al 35 o 40% de lo que estaba proyectado», fue lo que postuló Juan Facciano, presidente de la Cámara Santafesina de Energías Renovables (Casfer) en diálogo con diario Uno de Santa Fe.

Sobre esto, Facciano agregó: «Al no haber biodiésel para mezclar con el gasoil evidentemente va a haber un faltante de gasoil. Ese faltante no va a poder ser remplazado de acá a fin de mes con importación de gasoil. Más allá de que tenga o no reservas el Banco Central para poder importar está claro que de la noche a la mañana no se puede importar gasoil, por lo cual el faltante de biodiésel no se va a poder cubrir con gasoil importado seguro».

Mirada de los expendedores

Con este presente se abre el interrogante de cómo se procederá a sustituir ese volumen de biocombustible que no llegará a las petroleras para mezclar con el gasoil, con un faltante que se hará evidente. Fuentes del sector de los combustibles e hidrocarburos indicaron a diario Uno de Santa Fe que «habrá que ver cómo está cada petrolera en su mix de producto importado y nacional y en función de eso ver cómo puede llegar a afectar a cada petrolera en su matriz de costos».

La próxima evaluación pasará por diagnosticar si la escasez de gasoil producto de la merma significativa en la entrega de biodiésel a las petroleras repercutirá en un desabastecimiento, lo que no se sabe a ciencia cierta cómo estará relacionado con las proyecciones y stock de las petroleras. Desde el sector de los combustibles afirmaron que el «coletazo» que traerá esto podría tener implicancia en los precios en surtidor.

Una de las soluciones viables podría ser la de importar biodiésel junto con el gasoil que se importa para abastecer la demanda interna, aunque resta reconocer cómo esto podría incidir en los precios del combustible. «Hace un tiempo el biocombustible viene siendo más caro que el combustible fósil producido en el país, aunque en la parte importada sale más barato el biocombustible que el fósil», sostuvieron referentes del sector.

La otra alternativa que es posible de darse en este contexto es una decisión de Secretaría de Energía de bajar temporalmente el porcentaje de corte del biodiésel fijado en 12,5%, lo que no se plantea sencillo en el corto plazo. Sobre esto, los expendedores de naftas y combustibles indicaron que «si bajan el corte no debiera tener incidencia en el precio. Hoy ha caído un poco la demanda y hay mayor importación de producto, por eso no hay los problemas de desabastecimiento que había hace tres meses. Seguimos con la misma situación de que lo que se produce acá no alcanza para abastecernos».

Pedido a Nación

El impacto negativo que trajo en el sector del biodiésel el hecho de que se traslade al mercado interno el precio del «dólar soja» a los aceites y derivados usados como materia prima no tiene aún una salida precisa.

«Estamos a la espera de que Secretaría de Energía y Secretaría de Agricultura comuniquen algún tipo de medida que habilite a adquirir aceite de soja sin el costo extra del dólar a $200, de manera tal de poder terminar el mes de septiembre con el mayor nivel de producción posible», sostuvo el presidente de Casfer, Juan Facciano.