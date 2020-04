Advertencias desde la UR XI por estafas telefónicas

Personal policial a través de un comunicado oficial brindó detalles a tener en cuenta para evitar ser víctimas de estafas telefónicas. Además recuerdan que las entidades bancarias atienden sólo a jubilados y beneficiarios de planes sin ofrecer un asesoramiento telefónico.

Con el fin de prevenir delitos de estafas en sus diferentes modalidades, que por lo general se dan a través de llamados telefónicos donde el interlocutor mediante diferentes presentaciones y/o conversaciones intentan establecer si las personas poseen dinero u objetos de valor en sus domicilios, como así también solicitan datos a fin de realizar operaciones bancarias, la Policía de la Unidad Regional XI a modo de prevención, solicita a la ciudadanía que tengan en cuenta los siguientes consejos;

 No dar datos personales de ningún tipo, como así también de las pertenencias o sumas de

dinero que poseen en sus domicilios.

 No efectuar depósitos en cuentas bancarias desconocidas.

 No brindar números y claves de las tarjetas de débito y/o crédito que posean.

 Cortar la llamada y pedir asesoramiento.

 Sospechar de llamadas en las que manifiestan que otorgarán premios a cambio de

depósitos en entidades bancarias o giros por correo, cambios de moneda de curso legal.

 No abrir la puerta a ninguna persona desconocida ante cualquier duda comunicarse con

el servicio de emergencias 911.

 En caso de realizar compra/venta en las redes sociales, prestar especial atención en la

realización de transferencias a través de cajeros automáticos. Asesorarse o acercarse a la

dependencia policial más cercana.

 Con respecto a la pandemia Coronavirus, si se encuentra dentro del grupo de factor de

riesgo evitar ir al cajero automático, puede ir un familiar o conocido.

A la vez se recuerda que las entidades bancarias atenderán sólo a jubilados, beneficiarios de algún plan social los días viernes 03, lunes 06 y martes 07 de abril de acuerdo al comunicado del Banco Central por lo tanto no existe asesoramiento telefónico.