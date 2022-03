Acuerdo salarial: Perotti destacó que Santa Fe tendrá “prácticamente los mejores salarios del país”

Durante su visita a Esperanza este viernes, el gobernador Omar Perotti se refirió a la realidad de la provincia y a la negociación paritaria con los gremios estatales y docentes. “Creemos en el diálogo, creemos en las posibilidades que el diálogo da, creemos en lo hecho porque arrancamos muy mal sin poder pagar los sueldos en tiempo y forma o el aguinaldo, pero poco a poco fuimos poniéndonos al día y hoy todos los trabajadores y jubilados cobran al día”, refirió.

Al respecto, valoró que “la política salarial el año pasado tuvo la posibilidad de estar por sobre el costo de visa y eso se consiguió con diálogo, por lo cual somos optimistas en este paso”. No obstante, advirtió: “Uno entiende las expectativas, las expresiones, los reclamos de cada uno de los gremios y de sus secretarios generales que tienen que expresar a su sector, pero nosotros tenemos que armonizar la posibilidad de encontrar una respuesta común a ellos sin desacomodar el funcionamiento del Estado en su conjunto”.

Como ejemplo, mencionó que “hay que tener recursos para bonificar tasas al sector industrial y eso sale de la misma caja que paga los sueldos, por eso nuestra tarea es tratar de armonizar que todos los sectores puedan encontrar una respuesta positiva sin que uno se lleve la del otro”.

En cuanto a la negociación con los docentes en particular, el gobernador adelantó que “hay trabajo técnico con los equipos del gobierno y del gremio y esperamos el lunes tener la propuesta lo más afinada posible”. “Lo que se planteó y ya aceptaron los dos sectores mayoritarios de trabajadores estatales, es una línea muy positiva, pasan a ser prácticamente los mejores salarios del país, habrá que ver alguna particularidad que siempre tiene el gremio docente en el componente de sus salarios, lo que es algún ítem que se podrá mejorar o establecer como elemento de mejora. La mejora en sí planteada y acordada con los sectores generales es también un salto importante para todo el sector docente”, señaló.

En ese marco, deseó que “ojalá todos podamos hacer el mayor esfuerzo, lo estamos haciendo nosotros, para que la comunidad educativa pueda desplegar este año todos sus aportes para mejorar, para recuperar lo que no pudimos incorporar quizás plenamente en el 2021 en el deseo de todos de mayor educación”. “Ojalá el 2022 sea un año pleno de conocimiento, de capacitación, de mejor formación y donde la educación santafesina pueda claramente demostrarse en todo su potencial con la presencialidad”, refirió.

Aprobación del Presupuesto

Consultado por la previsibilidad que da la aprobación del Presupuesto, Perotti aclaró que “está prácticamente aprobado porque aún falta la otra Cámara” pero de todos modos resaltó que “es un paso importante, creemos que allí hubo mucha instancia de diálogo y explicaciones y hay que ser claro que acá no dejaron sin Presupuesto al gobernador Perotti, dejaron sin Presupuesto a todos los santafesinos”.

“El diálogo ha sido importante, y ojalá este paso ya dado consolide también la semana que viene el trabajo con los senadores y podamos los santafesinos tener un Presupuesto”, consideró.

Pedido del ITEC

En cuanto a la posibilidad de brindar una respuesta al pedido de apoyo para potenciar el ITEC, el mandatario provincial afirmó: “Siempre que hay un pedido con sentido común y con bases serias de trabajo, y que tiene que ver con la educación, tiene que tener una respuesta.

“Ojalá podamos acercarnos todos al funcionamiento de esta institución, que no es la habitual dentro del Ministerio de Educación, hay solo dos institutos de estas características que sobrevivieron, el de Esperanza y el de Rafaela, los otros 16 o 17 que había en el país no funcionan más porque no se pudieron sostener o no tuvieron la capacidad de reinventarse, por eso son de alto valor para las comunidades. De este modo, extender el apoyo a los sectores educativos a través de esta modalidad es necesario en la región”, concluyó.