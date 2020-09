Acuerdo con los bonistas: “Con esto no se resolvió el tema de la deuda”, afirmó Correa

“La clase política no ve la realidad cotidiana, está muy lejos de la necesidad y las urgencias de las empresas y las personas y cada día el problema se profundiza más; y las medidas llegan cada vez más tarde para proteger la creación de empleo genuino y sustentable. Están más preocupados por cobrarle a 12.000 personas un impuesto a la riqueza que todos sabemos que no van a pagar y cuya recaudación no sirve a nivel macro”, concluyó.

Asimismo afirmó que “el problema es que no hay divisas y el gobierno las sale a rifar en otra mala medida que en definitiva termina ayudando a la clase que menos urgencias tiene, y en lugar de centrar todos los esfuerzos en la clase más necesitada, bordeando un 50% de pobreza, se ayuda a la clase que más recursos tiene; además de las medidas de fondo que no llegan”.

En ese contexto, dijo que “si bien no se sabe si el dólar va a subir o bajar, debería disminuir la tensión cambiaria porque el gobierno tendrá algunos instrumentos que le significarán entre 13.000 y 15.000 millones de dólares para jugar en el mercado, y puede que no haya tanta presión”.