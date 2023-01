Actualizar el valor de un alquiler este mes tendrá un 80% de aumento

Así se definió en base al Índice para Contratos de Locación (ICL). El titular de la Cámara de Empresas y Corredores Inmobiliarios sostuvo que mientras la inflación se mantenga alta esos serán los porcentajes.

El año arrancó con anuncios de aumentos en el costo de los servicios y subas de tarifas. Los alquileres no quedan excentos de los incrementos que alcanzarán una suba del 82,7%.

Si el año pasado un inquilino pagaba -por ejemplo- $70.000, con las actualizaciones, este año pagará una cifra que supera ampliamente las tres cifras, $128.735,63 por mes.

La actualización, que ahora se ve determinada por la nueva Ley de Alquileres, se realiza en base al ICL, que es el índice de contratos.

Los contratos vienen en aumentando de manera constante, mes a mes, debido a la inflación que no da tregua. De todos modos, aquellos que no están atados a la ley de alquileres en su contrato, pagan subas que no alcanzan estos porcentaje. Muchos propietarios se mueven bajo esta modalidad explican que prefieren un buen inquilino «de confianza» antes que publicar sus departamentos a precios impagables.

Sin embargo, muchos son los afectados por los grandes aumentos. Así lo remarcó por LT10 Walter Govone, de la Cámara de Empresas y Corredores Inmobiliarios de Santa Fe.

«Los aumentos ya están vigentes. Mientras haya alta inflación no podemos esperar que los alquileres se mantengan o bajen sino todo lo contrario», dijo el empresario.

En ese orden, afirmó que los alquileres «están acompañando» los valores inflacionarios.

