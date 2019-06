Actividades deportivas para el fin de semana en Esperanza

Las actividades deportivas para el fin de semana con equipos de la ciudad de Esperanza.

Karting

En el circuito “David Dondoni” de la localidad de Santa Clara de Buena Vista se desarrolla entre sábado y domingo la quinta fecha del Karting del Río Salado con participación de pilotos de la ciudad de Esperanza.

Hockey

Los planteles femeninos del Club Alma Juniors visitan a Club de Rugby Ateneo Inmaculada este domingo por la séptima y última fecha de la segunda fase (Copa de Plata) del torneo Dos Orillas organizado en conjunto por las asociaciones de hockey de Santa Fe y Paraná.

La actividad comienza a las 10 con Sub 12, desde las 12:30 juega la Quinta, a partir de las 14 Reserva y a las 15:30 Primera división. Cabe recordar que Séptima y Sexta adelantaron sus compromisos ante el mismo rival el martes en Esperanza, ganando 1 a 0 y 5 a 0 respectivamente.

Mamis Hockey

Por la octava fecha del torneo Regular la categoría Mamis del Club Alma Juniors visita a Universitario Azul de Santa Fe este sábado desde las 16 por la octava fecha de la competencia organizada en conjunto por las asociaciones de hockey de Santa Fe y Paraná.

Domingo de Liga

Se juega la duodécima fecha del Oficial “Emiliano Sala” de Liga Esperancina de Fútbol el próximo domingo desde las 14 en Reserva y 15:45 Primera División. Los partidos en cada grupo:

Zona Norte: Juventud Unida de Humboldt – Domingo Faustino Sarmiento, Bartolomé Mitre – Atlético de Pilar, Libertad de Nelson – San Martín de Progreso, Unión de Santo Domingo – Boca de Nelson (Esta noche desde las 20:30 Reserva y 22:15 Primera División), Defensores del Oeste – Unión de Esperanza y Juventud de Laguna Paiva – Sarmiento de Humboldt.

Zona Sur: Sportivo del Norte – Argentino de Franck, Unión Progresista de San Carlos Sur – San Lorenzo, Santa Clara FBC – Argentino de López, Independiente de San Agustín – Belgrano de Sa Pereira, Libertad de San Jerónimo Norte – Central de San Carlos y Atlético de Franck – Asociación Deportiva Juventud.

Inferiores

Se juega este fin de semana la undécima fecha del Oficial “Emiliano Sala” de Divisiones Inferiores. La programación:

Sábado 08 de junio:

Zona Norte: Libertad de Nelson – Domingo Faustino Sarmiento, Juventud Laguna Paiva – Deportivo Elisa, San Martín de Progreso – Alumni de Launa Paiva, JU Felicia – JU Humboldt, US Domingo – Unión de Esperanza y Libertad Junior de San jerónimo Norte – Bartolomé Mitre. San Lorenzo – Atlético de Felicia sábado 8 de junio 6ta. y 5ta. División a partir de las 14.

Cambio de Día: San Lorenzo vs Atl. Felicia Miércoles 12 de junio a las 19:30 solo 8va y 7ma.

Cambio de Cancha: Atl. Sarmiento vs Boca de Nelson en cancha de JU Humboldt.-

Zona Sur: U. Progresista vs Sportivo – Belgrano vs Defensores – Central JRS vs Santa Clara – Independiente SA vs Central SC ––

Cambio de Día: SyD Argentino vs Atl. Franck el martes 11 de junio a las 19:00 hrs.-

Cambio de Día: Atl. Franck JRS vs Atl. Pilar el martes 11 de junio a las 19:30 hrs.-

Cambio de Cancha: Argentino de López vs San Lorenzo Inc. en cancha de Santa Clara

Cambio de Horario: AD Juventud vs Libertad SJN a las 13:00 hrs.-

Programación Partido Postergado Divisiones Inferiores:

US Domingo vs San Lorenzo lunes 17 de junio a partir de las 14:00 hrs.-

Atl. Felicia vs SyD Alumni lunes 17 de junio a partir de las 14:00 hrs.-

En el norte

Desde hoy y hasta el próximo domingo se juega en Reconquista el Campeonato Provincial Juvenil Sub13 organizado por Liga Reconquistense de Fútbol y coordinado por Federación Santafesina de Fútbol.

El equipo de Liga Esperancina de Fútbol, conducido por Aldo Spagnol, integra la Zona C con subsede en Avellaneda y la primera fase enfrentará a Liga Sanlorencina, hoy a partir de las 15:30, mañana desde las 9 a Reconquistense “B” y por la tarde desde las 16:30 a Rafaelina. El domingo de acuerdo a las ubicaciones se jugará por Copa de Oro, Plata, Bronce y Estímulo.

Los jugadores de la Selección Sub 13 LEF son: Mateo Cortese (Pilar), Brian Franzen (Libertad San Jerónimo Norte), Sebastián Galoppo (Atlético Franck), Santiago García (Atlético Franck), Ramiro Hang (Argentino Franck), Gabriel Húbeli (San Lorenzo), Tomás Kinen (San Martín Progreso), Gabriel Küchen (Libertad San Jerónimo Norte), Emanul Lator (Pilar), Jeremías López (San Lorenzo), Felipe Nessier (Atlético Franck), Alejo Otterstaet (Mitre), Jeremías Pérez (López), Máximo Quiñonez (Progresista), Jeremías Sioli (Libertad Nelson), Miguel Sosa (San Martín Progreso), Joaquín Trionfini (San Lorenzo) y Franco Yennerich (Defensores).

Boxeo

Esta noche desde las en la Sociedad de Canto, la escuela de boxeadores de Néstor “Pototo” Paniagua saldrá al cuadrilátero poniendo en juego y buscando títulos provinciales. Se presentarán “Papu” Lezcano, “Kako” Buyati, “Indio” Monguzzi y “Guachín” Gutiérrez. Además pelearán “Maxi” Cardozo, Marcos Britos y Ezequiel Ruiz Díaz que se medirá ante “Salteño” Vanegas. La entrada general tendrá un costo de $ 100 y se venderán en puerta. Habrá servicio de buffet.

Rugby

Se juega la cuarta fecha del Torneo Regional del Litoral y por la Zona Reubicación, las categorías superiores de Alma Juniors viajan a Rufino para enfrentar mañana sábado a Pampas. La actividad se inicia a las 12:45 en Preserva y desde las 14:15 Reserva. En Primera División, Pamas – Alma Juniors juegan desde las 16 con arbitraje de Germán Rabbia.

Automovilismo

Con la organización de Automovilismo Zonal Deportivo – Categoría Los Troncos y la coordinación de la Asociación Civil Deporte Motor Esperanza, se corre este fin de semana la cuarta fecha de la popular categoría Los Troncos.

La actividad en pista se inicia el sábado a partir de las 13 con pruebas y continuará el domingo a partir de las 09 de la mañana con Series y Finales. La entrada general tiene un costo de $ 200 y los menores de 12 años ingresan sin costo. No se cobra estacionamiento y habrá servicio de buffet durante todo el fin de semana.

Basquet femenino

Los planteles femeninos del Club Alma Juniors reciben a Talleres de Paraná este domingo en el estadio “Dr. Enzo Scocco” por décima fecha del torneo Dos Orillas organizado en conjunto por las asociaciones de básquet de Santa Fe y Paraná. A partir de las 16 juegan las U15, desde las 18 las U17 y a las 20 las Mayores.

Copa Santa Fe Basquet Femenino

La Primera División del Club Alma Juniors recibe a San Lorenzo de Tostado este viernes desde las 21 en el estadio “Dr. Enzo Scocco” por la cuarta fecha de la zona “C” de la Liga Provincial “Copa Santa Fe” femenina organizada por la Federación Santafesina de Básquet.

Basquet formativo

Las divisiones Inferiores del Club Alma Juniors reciben a sus pares de Gimnasia y Esgrima “A” de Santa Fe este sábado en el estadio “Dr. Enzo Scocco” por la séptima fecha del torneo Oficial “Dr. Raúl Candioti” organizado por la Asociación Santafesina de Básquet. Premini y Mini juegan desde las 10 y 11:15 respectivamente en partidos que no llevan puntuación ya que persiguen un objetivo formativo. En tanto, los U13 saltan al campo a las 12:30, a partir de las 14:30 lo hacen los U15 y desde las 16:30 los U17.

Almagro Basquet Formativo

Almagro será organizador del Cuadrangular de la Liga Provincial U17, comenzando nueva instancia de la competencia de la Federación. Quienes vienen haciendo una gran campaña quieren seguir en carrera.

La ASB tiene programadas para este fin de semana nuevas jornadas, volviendo Almagro a jugar en U19 el viernes, en el “Nido”.

El sábado por el “Apertura Oficial”, tres categorías de las formativas serán visitantes. El domingo las chicas volverán a jugar en el “Nido” por la ASB, con equipos debutantes, Alumni Laguna Paiva y Sarmiento (H).