Accesibilidad: Meiners finaliza su tercer mandato adeudando 52 cuadras

Barrio Este (10) 127- C. DE SAN LORENZO entre 88- Laprida y 90- Donnet (1) 102- CASTELLANOS entre 125- Rafaela y 109- Pte. R. S. Peña (3) 104- LEHAMNN entre 125- Rafaela y 125- Pje. Cabral (1/2) 106- CASTELLI entre 125- Rafaela y 125- Pje. Cabral (1/2) 127- C. DE SAN LORENZO entre 102- Castellanos y 100- Avda. Colonizadores (1) 129- V. SARSFIELD entre 102- A. Castellanos y 100- Avda. Colonizadores (1) 125- PJE. CABRAL entre 100- Avda. Colonizadores y Castelli (3)

El Plan de Accesibilidad Vial Urbano creado por el entonces Secretario de Obras Públicas de Ana Meiners, Oreste Blangini, fue iniciado hace 76 meses y todavía la obra no fue terminada. Se reía el arquitecto cuando expertos dirigentes locales le decían que la obra no cerraba ni en tiempos ni en costos y que era más seguro hacer toda la obra de pavimento.