Abuso múltiple en Pilar: todos culpables, con fuertes condenas

Un imputado fue condenado a 16 años, otros a 14 años y el restante a 8 años. Hubo escenas de tensión en los Tribunales de Rafaela al leerse la sentencia.

?Rafaela Noticias₧ – El tribunal conformado por los jueces Cristina Fortunato, José Luis Estévez y Juan Gabriel Peralta condenó a los diez jóvenes imputados por una violación grupal a fuertes penas de prisión de cumplimiento efectivo, en el marco de una audiencia que se llevó adelante en el mediodía de este miércoles.

Los jueces condenaron a 16 años de prisión a Jair Damián Goró; a 14 años de cárcel a Michael Nicolás Bracamonte; Adrián Marcelo Arietti; Maximiliano Javier Zoller; Patricio Suárez; Lucas Lencina; Ayrton Sergio Suviani; Gaspar Amilcar Gilli y Santiago Miguel Adrian; en tanto que sentenció a 8 años de prisión a Joaquín Ezequiel Vera, al hallarlos penalmente responsables como coautores de los delitos de “abuso sexual con acceso carnal doblemente agravado, por la participación de 2 o más personas, y por la participación de un menor de edad”.

A Goró, además, se lo encontró culpable de abuso sexual simple cometido en perjuicio de otra víctima. Para este imputado la Fiscalía había solicitado 20 años de prisión, mientras que para el resto se habían pedido 18 años de cárcel.

Durante la audiencia, en la que la sentencia fue leída por la presidenta del tribunal, Cristina Fortunato, hubo escenas de tensión, con crisis nerviosas y de llanto tanto dentro como fuera del edificio de Tribunales, donde se desarrolló un fuerte operativo de seguridad ante la presencia de numerosos familiares de los ahora sentenciados.

«La víctima fue contundente siempre con su testimonio y las demás cambiaron»

El Dr. Carlos Vottero y la Dra. Shirli Tomaso ofrecieron una conferencia de prensa en la que abordaron exhaustivamente diversos aspectos relacionados con el caso de abuso en grupo en Pilar y la reciente sentencia condenatoria. A continuación, se detallan los puntos clave de la conferencia:

Situación del imputado en España: Se confirmó que existe un proceso de extradición en curso para el imputado que se encuentra en España. Este trámite está en curso, pero aún no se ha completado. El imputado está actualmente detenido en España y se espera que sea extraditado a Argentina en algún momento en el futuro.

El Dr. Vottero afirmó: «Hay un trámite de extradición que se está llevando adelante, tiene un tiempo importante. Siempre este tipo de trámites lleva un tiempo de consideración. Y estamos a la espera de que ese imputado llegue a nuestro país y esté a disposición de nosotros».

TestigosiInconsistentes: Se discutió la presencia de dos testigos que estuvieron en la casa donde ocurrieron los hechos, pero que fueron considerados no presenciales, ya que no ingresaron a las habitaciones donde ocurrieron los abusos. La Dra. Tomaso explicó: «Se han presentado distintas contradicciones mínimas, pero que hacían al contexto del lugar a donde estuvieron.» Además, se enfatizó que no eran testigos presenciales y que su testimonio no tenía peso en comparación con el de la víctima principal. Esta aclaración fue fundamental para comprender la dinámica del juicio.

Influencia de los medios en los jueces: Se planteó la preocupación sobre si la exposición mediática y las declaraciones previas de los fiscales podrían influir en la decisión de los jueces. El Dr. Vottero destacó: «Entiendo que, si son jueces, no pueden ser permeables a ningún tipo de situación, de influencia mediática.» Se hizo hincapié en la importancia de que los jueces sean imparciales y basen su decisión en la prueba presentada en el juicio oral. Además, se mencionó que la decisión final se basa en la prueba producida en el debate y no en declaraciones previas.

Experiencia del caso: El Dr. Vottero compartió su experiencia al asumir el caso, mencionando que tuvo un tiempo limitado para prepararlo antes del juicio. También resaltó la importancia de la contención psicológica de las víctimas a lo largo del proceso. Él mencionó: «Yo asumo el caso, este caso que llevaba 4 años, 5 años casi, cinco años o cuatro años y diez meses en marzo de este año, y bueno a partir de ahí empiezo a estar en contacto con la víctima como corresponde.»

Sentencia y penas: Se comentó que si bien las penas impuestas a los acusados fueron inferiores a las solicitadas por la Fiscalía, se consideró que la sentencia fue positiva en términos de justicia. Se discutió cómo se sumarán los años de detención preventiva al tiempo de prisión de los condenados. Esta aclaración fue relevante para entender cómo se calcula la pena total de los acusados.

Importancia del consentimiento: Se mencionó el principio «No es no» y cómo se aplicó en el caso. Las víctimas siempre expresaron su deseo de detener los abusos, lo que fue fundamental en el proceso. Este punto subrayó la importancia del consentimiento en los casos de abuso sexual.

Dificultades de un caso sin testigos presenciales: Se abordó la complejidad de los casos de abuso sexual en los que no hay testigos presenciales. Se destacó la importancia del testimonio de la víctima y cómo se evalúa su coherencia y consistencia durante el juicio. Esta aclaración ayudó a comprender la naturaleza de los casos de abuso sexual.

Precedente: Se señaló que este caso representa un precedente en la quinta circunscripción judicial de Santa Fe debido a su naturaleza inusual y la cantidad de personas involucradas. Esto subrayó la relevancia de la sentencia y su impacto en la jurisprudencia local.

Publicado por Rafaela Noticias