Abogados reclaman por graves demoras y falencias en el Juzgado de Esperanza

El presidente del Colegio de Abogados de Santa Fe, Andrés Abramovich, describió la grave situación que se vive en el Juzgado radicado en Esperanza por las demoras en la resolución de las diversas causas que se tramitan.

En diálogo con la CSC Radio, Abramovich sostuvo que “desde el comienzo del funcionamiento del Juzgado en Esperanza hace unos 10 o 12 años atrás hasta la actualidad, los abogados y abogadas de toda la región plantean numerosas inquietudes que tienen que ver con su desenvolvimiento y las enormes demoras existentes en relación al despacho diario y el dictado de sentencias”.

Al respecto, planteó que “por allí transitan muchos juicios que tienen que ver con la naturaleza alimentaria como puede ser un juicio laboral donde un trabajador espera un monto de dinero derivado de una indemnización; quien ha sufrido un accidente de trabajo y necesita cobrar un recurso resarcitorio; un juicio de familia por alimentos; y lamentablemente hoy encontramos que en Esperanza el despacho de una orden de pago derivad de este tipo de causas demora de tres semanas a un mes cuando en la ciudad de Santa Fe demoran dos días”.

En ese sentido, destacó que “producto de la inflación existente en el país, esta demora hace perder dinero a quienes esperan este tipo de pagos, con lo cual los ciudadanos de Esperanza está discriminados con respecto a los ciudadanos de Santa Fe que tienen su resolución en dos días”.

Asimismo, Abramovich apuntó que “ese Juzgado justamente fue creado en Esperanza, y fue una excelente medida, para darle más cercanía a los habitantes de la zona para que no tengan que trasladarse a Santa Fe a plantear sus inconvenientes; y sin embargo hoy sucede que en relación a los plazos y los tiempos hoy les convendría plantear un juicio en Santa Fe y no en Esperanza pero eso lamentablemente no se puede porque no sería competente plantear un juicio laboral o de familia en la ciudad de Santa Fe habiendo un Juzgado ya radicado en Esperanza”.

“Entendemos que la jueza tomó un Juzgado con un atraso ya importante porque había estado un año y medio sin juez o jueza, pero la situación se ha ido agravando. Desde el momento en que la doctora (Virginia) Ingaramo toma el Juzgado en lugar de solucionarse la situación o colocarse más o menos al día, por el contrario día a día va empeorando. Y sumado a eso, desde el Colegio pedimos una reunión a los fines de trabajar en conjunto y encontrar soluciones que encaucen esta problemática para poder darle soluciones y respuestas a nuestros clientes, que en definitiva son los destinatarios del servicio de Justicia, y la jueza lamentablemente ha cerrado las puertas. No solamente no respondió a nuestra inquietud para trabajar en conjunto sino que tampoco atiende a los profesionales, y tampoco lo hacen los empleados del Juzgado”, lamentó el presidente del Colegio.

EN EL CAOS, ABOGADA AMENAZADA

Definió que “estamos en una situación de gran caos donde llegamos al extremo de que una abogada fue amenazada por su propio cliente, que no le creía que su juicio o su orden de pago demore tanto”. “Los abogados tenemos que poner la cara y dar explicaciones, y la gente no nos cree, y por supuesto que no nos va a creer porque es increíble que demore un mes un mero decreto de una orden de pago”, refirió.

En este contexto, admitió: “No desconocemos la realidad de la falta de infraestructura, pero en comparación en ciudad de Santa Fe tenemos un Juzgado Laboral donde un juez asumió a principio de año con un atraso de 1.000 expedientes y a fin de año le quedan para fallo sólo tres, lo cual demuestra que hay una gran vocación de trabajo tanto de los jueces como de los empleados. Entendemos que tienen poca infraestructura y que es necesario crear más Juzgados pero no puede empeorarse la situación y de alguna manera también tiene que abrir las puertas para que el Colegio de Abogados pueda plantear las situaciones, transmitir inquietudes, y encontrar soluciones para descongestionar esta situación entre todos y así darle una respuesta acorde a los ciudadanos”.

“Esto tiene que ser un trabajo de todos los operadores del servicio de Justicia para darle una respuesta efectiva a la gente que requiere de los funcionarios del Estado una respuesta a la altura de las circunstancias, especialmente porque los justiciables son quienes sostienen con sus impuestos el servicio de Justicia”, reflexionó.

Por último, confirmó que “desde la Superintendencia del Poder Judicial, que en este caso son las Cámaras Laboral y la Civil y Comercial, se pusieron en contacto con nosotros y van a tratar de encontrar junto con la jueza una solución para encauzar esta problemática y tratar de que no se siga agravando”. “Nos informaron que tendrán una reunión con la jueza para tratar de brindar alguna respuesta a este enorme inconveniente que sufre el Juzgado en Esperanza, anhelamos y estamos esperanzados en que así ocurra, estamos muy atentos a eso y por supuesto seguimos recepcionando todos los reclamos de los matriculados de Esperanza que necesitan darle contestación a los problemas de sus clientes”, concluyó.