Abandono escolar: proponen que el Censo Nacional sirva para obtener estadísticas

El diputado nacional Juan Martín, de JxC por Santa Fe, junto a más de 30 legisladores del interbloque, solicitan que el Poder Ejecutivo sume a la consulta nacional preguntas que sirvan para determinar un diagnóstico integral de la educación, tanto de asistencia como de calidad de aprendizajes. “Son datos con los que no contamos. Tenerlos nos permitirá dar respuestas urgentes a esa enorme deuda originada por la deficiente gestión de la educación durante la pandemia”, señaló el legislador radical.

Ante la falta concreta de datos sobre calidad educativa y abandono escolar durante la pandemia, diputados nacionales de JxC, en un proyecto presentado por el radical santafesino Juan Martín que acompañan más de 30 legisladores del interbloque, proponen incorporar consultas vinculadas a esta temática en el Censo Nacional próximo a realizarse.

“Así podríamos conocer cuántos niños, niñas y adolescentes están fuera del sistema en cada uno de los niveles; cuánto tiempo real de clases presenciales tuvimos durante el año 2021; el nivel de conectividad de los establecimientos escolares”, comentó el legislador al sintetizar su iniciativa. “Lo primero que debemos hacer es asumir la cruda realidad: atravesamos una verdadera tragedia educativa. Y la falta de evidencia científica en la discusión y toma de decisiones respecto de la apertura y cierre de las escuelas sólo nos alejan de revertir este preocupante escenario. Son datos con los que ya deberíamos contar, pero lamentablemente hoy no los tenemos. Y sin información no podemos tener programas ni acciones eficientes y de calidad. Por eso proponemos alternativas, aprovechar el censo que comienza como recurso, para que como sociedad contemos con las herramientas que hoy no tenemos”, agregó el legislador.

El proyecto de Juan Martín es acompañado por la firma de Maximiliano Ferraro; Roxana Reyes; Danya Tavela; Sabrina Ajmechet; Victoria Morales Gorleri; Lidia Ascárate; Gerardo Milman; Claudio Poggi; Federico Angelini; Germana Figueroa Casas; María Sotolano; Tito Steffani; Lisandro Nieri; Carolina Castets; Matías Tacceta; Mercedes Joury; Roberto Sánchez; Karina Bachey; Susana Laciar; Alberto Assef; Pablo Cervi; María Luján Rey; Sebastian Garcia De Luca; Anibal Tortoriello; Gabriela Lena; Gustavo Santos; Ana Clara Romero; Sebastian Salvador; Pedro Galimberti; Martin Berhongaray; Martín Arjol; Marcela Coli y Victoria Cornejo.

Consultar para saber

Las preguntas propuestas van desde conocer a qué escuela van los niños, niñas y adolescentes que vivan en cada hogar censado; en caso de asistir a una escuela, si la misma es pública o privada; si tiene conectividad el establecimiento y si además cuenta con profesionales que acompañen las trayectorias educativas de los y las estudiantes. Por otra parte, para los chicos y chicas que permanecieron en el sistema educativo, se propone preguntar si asistieron a clases presenciales y con qué frecuencia; si fueron virtuales, mediante qué herramienta o dispositivo fue el vínculo; si se aprobó el año; y si en 2022 se asistirá a clases.

“Según estimaciones oportunamente realizadas, 1,5 millones de estudiantes se desconectaron del sistema educativo en el país producto del cierre de las escuelas. El último dato oficial es de junio de 2020, y habla de 1,1 millón de alumnos, sin incluir nivel inicial. Y a finales de 2022, como al pasar y sin detalles, desde el ministerio de Educación se habló de medio millón de estudiantes fuera del sistema. Por eso pedimos utilizar el censo para reparar el bache estadístico que tenemos y proyectar las políticas necesarias”, justificó el legislador de JxC.

“No hay más excusas: nuestros niños, niñas y adolescentes no pueden esperar. La sola reapertura de las escuelas no alcanza, debemos pensarla como espacios que realmente otorguen oportunidades, y desde allí reconstruir el desarrollo social, la salud mental, física y nutricional de nuestros niños, niñas y adolescentes. Ellos no pueden esperar. Para ello, se torna fundamental contar con información educativa real y precisa para tomar decisiones”, sostuvo finalmente Juan Martín.

Un acuerdo necesario

La diputada santacruceña Roxana Reyes, en tanto, subrayó: “La educación es un tema neurálgico en Argentina. Y es una pena que no comprendamos que no importa quien gobierne, no se puede avanzar en iniciativas legislativas si no hay acuerdo entre todos”.

“La educación -agregó- no puede seguir esperando. Debemos unir esfuerzos para que ningún niño, niña o adolescente quede excluido del sistema educativo, hay que ir a buscar a quién abandonó la escuela en pandemia y garantizarles la educación sin brechas y presencial”.

“Necesitamos recuperar estudiantes y recomponer aspectos socioemocionales de la comunidad educativa. Hay 3,1 millones de estudiantes que están en riesgo. No pueden pasar los años y seguir estancados sin datos y sin acciones concretas para abordar la tragedia educativa que nos atraviesa. Por eso este pedido para incorporar al censo 2022 preguntas que ayuden a ir solucionando la problemática educativa”, concluyó la legisladora radical.