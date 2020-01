A un año de la muerte de Emiliano Sala: los homenajes y una disputa por millones de euros

La Comisión del Estatuto del Jugador de la FIFA ordenó a los galeses, el 30 de septiembre pasado, cumplir con la obligación, con la amenaza de recibir una sanción de 18 meses sin poder realizar incorporaciones en el mercado de pases. Sin embargo, Cardiff recurrió al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), que en diciembre último anunciaba que aceptaba juzgar el contencioso entre los dos clubes. En el comunicado, también establecía que no habría una sentencia definitiva hasta junio próximo. «Cardiff y Nantes se pusieron de acuerdo sobre el calendario del procedimiento escrito, que debe durar hasta finales de abril, aproximadamente. A continuación, debería fijarse una audiencia. A priori, la decisión final no debería llegar antes de junio», consignó Matthieu Reeb, secretario general del TAS.

