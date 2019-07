A través de un decreto, Gabriela Michetti eliminó el canje de pasajes por dinero en el Senado

Sumado a esto, el decreto explica que también podrán elegir entre cuatro de las siguientes opciones:

– La asignación de doce (12) tramos aéreos innominados para su uso, ida y vuelta, dentro del territorio nacional, con validez mensual, no renovables y no canjeables, más la asignación de veinte (20) pasajes terrestres para su uso dentro del territorio nacional, con validez mensual, no renovables y no canjeables.

– La asignación de doce (12) tramos aéreos innominados para su uso, ida y vuelta, dentro del territorio nacional, con validez mensual, no renovables y no canjeables, más la percepción mensual de una suma fija no remunerativa en concepto de Movilidad de pesos diez mil ($10.000).

– La percepción mensual de la suma fija no remunerativa, en concepto de Movilidad de pesos veinte mil ($20.000), más la asignación de veinte (20) pasajes terrestres para su uso dentro del territorio nacional, con validez mensual, no renovables y no canjeables.

– La percepción mensual de una suma fija no remunerativa, en concepto de Movilidad de pesos treinta mil ($30.000) .

Con respecto a esto, aclara: “La opción de las alternativas mencionadas será ejercida por los sujetos comprendidos en el presente régimen por año calendario, una vez por año y hasta tanto no ejerzan dicha opción se les reconocerá únicamente los diez (10) pasajes contemplados en el punto 1 del presente Anexo”.

En marzo de este año, Infobae publicó en exclusiva el festival de canjes en la Cámara alta y contó que los sobresueldos de los legisladores llegaban hasta casi cien mil pesos por mes. Allí, se explicaba minuciosamente cómo estaban compuestas las dietas de los senadores y quiénes habían sido los que más habían canjeado sus viáticos.