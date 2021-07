A la espera de nuevas dosis, el vacunatorio local estará cerrado este jueves

Desde el Centro de Vacunación Covid 19 confirmaron que este jueves 23 de julio no atenderán al público y el local ubicado en el predio ferial de Esperanza estará cerrado.

El «turnero», es decir el sistema informático que asigna turnos a los inscriptos de la ciudad y la región, no entregó convocatorias para este jueves porque no hay dosis nuevas para colocar.

A la espera de la llegada de nuevas dosis que son distribuidas desde el Ministerio de Salud de la Nación al Ministerio de Salud de la Provincia, se espera poder reanudar el trabajo desde mañana.

Desde el Centro de Vacunación informaron que no estarán abiertos hoy para que la gente que tenía turno confirmado otro día y no pudo asistir no concurra hoy porque no serán atendidos a pesar que sus dosis estén reservadas. Deberán concurrir de lunes a viernes, cuando el centro esté abierto.