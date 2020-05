A 38 años del hundimiento del Crucero ARA Belgrano

«Yo no soy héroe» repite Omar en cada acto del 2 de abril, «héroes son René Müller y Oscar Colombo que dieron la vida por la patria, nosotros seguimos malvinizando, recordando nuestra vida para que la historia no olvide que en nuestras islas hay usurpadores y existen hoy soldados muertos y familias mutiladas por esa causa. ¡Viva la Patria!».

Desde momento día hasta que finalmente los rescataron pasaron dos días según el relato del ex combatiente que cuenta historias increíbles de subsistencia. Recuerda que fueron uno de los últimos botes encontrados y que le quedaba muy pocas chances de sobrevivir si no los rescataban en ese momento.