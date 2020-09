Estudiante de la UNL trabajó en la construcción del satélite argentino SAOCOM

“Elegí este doctorado porque mi objetivo era tratar de resolver computacionalmente fenómenos físicos que se observan en la mecánica. Mi tesis trata sobre una resolución numérica de problemas estructurales dinámicos, un tema que está bastante relacionado con mi tesis de maestría. Cuando comencé a trabajar en el proyecto SAOCOM y estaba terminando la maestría, me di cuenta que necesitaba más herramientas para poder seguir abordando problemas complejos de la ingeniería y de la tecnología, y considero que este doctorado me las va a aportar”, explicó Eliana.

En el año 2001, Eliana eligió la EIS porque le gustaron los talleres. “Mi familia me llevó a conocer la escuela”, contó. Durante esa recorrida, cautivaron su atención los laboratorios de Física y el Taller de Mecánica, porque “desde chiquita me gustaba ensuciarme las manos y desarmar cosas”.

Eliana tiene 31 años y reside actualmente en Santa Fe. Consultada por cómo se sintió durante el lanzamiento del satélite, afirmó que “fue muy emocionante. También con muchos nervios porque, hasta que el satélite no se desacopla del lanzador, todo está en juego. Estoy muy contenta con lo que pudimos hacer, no sólo por el grupo con el que trabajé sino también por todas las personas que participaron en este proyecto a lo largo de 18 años”.