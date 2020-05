74 estudiantes del mundo siguen su intercambio universitario en Esperanza y Santa Fe

“No me quejo ni reprocho nada de lo que me tocó vivir. Estoy muy agradecida con la UNL por darme esta oportunidad y por su apoyo en los tiempos difíciles que estamos atravesando”, dijo la futura médica.

En su relato, transmitió lo que para ella significó “la odisea del retorno”: “En el colectivo éramos un contingente de 80 personas aproximadamente. Mi regreso duró 65 horas totales, con 16 horas de espera y 6 controles médicos incluidos”. No puedo describir lo que sentí cuando llegué a Santa Fe”, apuntó, “creo que va a ser imposible borrar de mi mente el momento en el que, en la salida de la terminal de ómnibus, me esperaba mi papá y no con un abrazo -como anhelábamos- sino con un alcohol en spray en la mano y el barbijo puesto”.

Ante la opción de regresar a la Argentina, Julia reveló que al inicio no planeaba volver, ya que tenía la esperanza de que todo pase rápido y reintegrarse al Hospital. “Me sorprendió el desenlace de la pandemia. A mediados de abril decidí comenzar los trámites de repatriación. Me comuniqué con el Consulado argentino en San Pablo y al poco tiempo recibí la noticia de que, para el 21 de abril, el gobierno brasileño habilitaría un viaje de repatriación desde la ciudad de San Pablo hacia la estación de Retiro en Buenos Aires”.

Blandine contó que vive en un departamento junto a una de sus tutoras internacionales, estudiante avanzada de la UNL. Acerca de su llegada y el posterior aislamiento, resumió: “Me siento muy bien en Santa Fe, no pensaba que todos serían tan cálidos. Me gustan mucho el mate y los alfajores. Es agradable tener tutores y que la parte internacional de la UNL intente conservar los eventos inicialmente previstos, haciéndolos de forma virtual”.

“El teletrabajo ha sido un desafío, no sólo por lo que representa esta modalidad sino por su desarrollo dentro del entorno familiar. Es la primera vez que paso por una experiencia así, ya que no se asemeja a lo que sucedió con la gripe A en el 2009. El acceso a aplicaciones y redes sociales han jugado un papel muy importante, permitiendo contar con la información al instante”, expresó Lorena Faisal, una de las gestoras administrativas de movilidad, que trabaja desde el 2000 en el área de Internacionalización de la UNL.