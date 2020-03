30 detenidos en Las Colonias por incumplir el aislamiento

De ese total 21 fueron detenidos en Esperanza, 5 en San Carlos Centro, dos en Santo Domingo y dos en un operativo en la Autovía 19 en Colonia San José.

Estas detenciones se produjeron en las últimas 24 horas y se suman a las 5 realizadas en la noche del viernes en Esperanza. En todos los casos se labran actuaciones judiciales bajo las directivas del fiscal en turno.

En nuestra ciudad fueron 20 detenciones realizadas por el Comando Radioeléctrico, entre ellas un menor y otro mayor detenido por personal de la Subcomisaría La Orilla. En todos los casos obedece al incumplimiento del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio dispuesto por la Presidencia de la Nación.

Aquí el resumen oficial realizado por la Unidad Regional XI:

Esperanza: Personal policial perteneciente al Comando Radioeléctrico realizo numerosos operativos de control vehicular en Rutas de acceso y en los diferentes barrios de la ciudad, identificando un importante número de personas circulando y aprehendiendo a 20 personas, de los cuales 02 eran menores de edad, que circulaban sin justificación alguna, por lo cual fueron puestos a disposición del Fiscal en Turno.

Asimismo en el barrio La Orilla, los uniformados pertenecientes a la Subcomisaría Nº 19, en sus tareas preventivas, aprehendieron a un masculino de 21 años de edad, vecino de ese barrio, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía.

San Carlos Centro: Empelados policiales de la Comisaría Segunda y el Comando Radioeléctrico Zona Sur, en el marco de las tareas preventivas dispuestas por la Superioridad respecto del cumplimiento general del aislamiento, interceptaron la marcha de un automóvil, en el que se movilizaban tres hombres los cuales no pudieron justificar el incumplimiento de la normativa nacional.

En otro procedimiento, realizado durante la noche, se procedió al traslado a sede policial, por idénticos motivos de dos jóvenes que circulaban en motocicleta. En ambos casos fueron secuestrados los vehículos, conforme a lo ordenado por el Fiscal en turno.

Santo Domingo: Personal perteneciente a la Subcomisaría Octava, debió trasladar desde la vía pública a un vecino de esa localidad por no acatar el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, el hombre de 23, vecino de la localidad. En otro procedimiento llevado a cabo en la mañana de hoy fueron aprehendidos un joven que circulaba en motocicleta por la localidad y no pudo justificar los motivos del no cumplimiento de lo dispuesto por el Presidente de la Nación.

En ambos casos, las personas fueron trasladadas a sede policial, en donde se labraron las actuaciones de rigor con intervención del Fiscal en Turno.

Colonias San José: Un hombre y una mujer, ambos mayores de edad, que circulan en motocicleta por la Autovía Nº 19 fueron interceptados por per personal del Destacamento Policial Nº 13, quienes realizaban tareas preventivas en el acceso a la localidad y, al no poder justificar el no cumplimiento del aislamiento social preventivo, fueron puestos a disposición del Fiscal en turno labrándose las actuaciones de rigor.