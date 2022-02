Otra semana más a puro fútbol en «La City»

Este martes comienza la quinta fecha del torneo Femenino y del Senior+35 en el Complejo La City. Además el miércoles y jueves se jugará la sexta del Libre.

Toda la programación:

FEMENINO

15 FEBRERO, 2022 ADEMIA FC VS GUAPA’S 8:00 PM CANCHA 3

15 FEBRERO, 2022 EGC CONSTRUCCIONES VS LA JUVE 9:00 PM CANCHA 1

15 FEBRERO, 2022 ESPERANZA FF VS LAS NOCHERAS 9:00 PM CANCHA 3

SENIOR +35

15 FEBRERO, 2022 FERRO SENIORS VS GONELLA 8:00 PM CANCHA 2

15 FEBRERO, 2022 LOS SIN ESTILO VS METALURGICA MARZOLA 8:00 PM CANCHA 1

15 FEBRERO, 2022 FERRETERIA SUR VS BALBOA CUT AND CLOTHES 9:00 PM CANCHA 2

LIBRE:

GRUPO 1

16 FEBRERO, 2022 LOS JAGUARES VS DEPORTIVO GAMBETA 9:00 PM – CANCHA 3

17 FEBRERO, 2022 MAFALDA COPIAS F.C. VS NIUPI F.C. 8:00 PM – CANCHA 2

17 FEBRERO, 2022 VILLA GUILLERMINA VS LAUXMANN REVESTIMIENTOS 8:00 PM – CANCHA 3

17 FEBRERO, 2022 REAL BARRIL VS SMART SUPLEMENTOS 10:00 PM – CANCHA 3

GRUPO 2

16 FEBRERO, 2022 CAPRI SILLONES VS LA MANUCHO FC 8:00 PM CANCHA 2

16 FEBRERO, 2022 NC NEUMATICOS VS GOMERIA LAUTARO 10:00 PM CANCHA 4

16 FEBRERO, 2022 VH MUEBLES VS BECCHIO AUTOMOTORES 10:00 PM CANCHA 2

GRUPO 3

16 FEBRERO, 2022 AURELIO VS PAPRIKA 8:00 PM CANCHA 1

17 FEBRERO, 2022 BARBERIA B&R F.C. VS SUPER MAYO 8:00 PM CANCHA 4

17 FEBRERO, 2022 LOS PIMIENTOS VS MARMOLERIA GRAN MAR 9:00 PM CANCHA 2

GRUPO 4

16 FEBRERO, 2022 LOS DE SIEMPRE VS BARSA SUR 8:00 PM CANCHA 4

16 FEBRERO, 2022 UNIVERSIDAD SIGLO 21 VS APC 10:00 PM CANCHA 1

16 FEBRERO, 2022 CONSTRUCCIONES J VOGT VS PANDERIA EL DELEITE 10:00 PM CANCHA 3

GRUPO 5

16 FEBRERO, 2022 LA BANDA DE FRANCK VS EL PAYUCA 8:00 PM CANCHA 3

17 FEBRERO, 2022 EL MOLINO VS TIENDA MURAT 9:00 PM CANCHA 4

17 FEBRERO, 2022 LA PELUSA VS LA 12 9:00 PM CANCHA 3

GRUPO 6

16 FEBRERO, 2022 PRAGA DISTRIBUIDORA VS PALO CRUZ 9:00 PM CANCHA 2

16 FEBRERO, 2022 PICO Y PALA VS EL SPORTING FC 9:00 PM CANCHA 4

16 FEBRERO, 2022 SANITARIOS FACHINI VS REAL BAÑIL 9:00 PM CANCHA 1

17 FEBRERO, 2022 CEBOLLITAS VS LOS DEL BARRIO ATR 10:00 PM CANCHA 2