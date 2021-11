Legislativas: el escrutinio definitivo comenzará este martes  a las 18

Las últimas urnas llegarán a la Secretaría Electoral cerca de las 14, beneficiadas por el feriado municipal, y comenzarán el escrutinio este martes por la tarde

Pese a la amenaza climática durante el fin de semana, las elecciones legislativas de este 14 de noviembre se desarrollaron sin inconvenientes en Santa Fe, donde a partir de las 19 comenzaron a conocerse los resultados provinciales y ya a las 21 el escrutinio nacional había llegado al 80%. El recuento definitivo comenzará el martes 16 en la Secretaría Electoral.

“Fue un operativo exitoso. Los santafesinos se pudieron expresar en toda la provincia en forma segura y ágil. No tuvimos los problemas que habíamos tenido en la elección PASO”, aseguró Pablo Ayala, secretario electoral de la provincia de Santa Fe en diálogo con diario Uno. “Estamos muy satisfechos en todo el operativo y luego con el escrutinio que fue muy rápido y eficiente”, agregó.

Durante las PASO las principales quejas fueron relacionadas a las largas filas que se produjeron al ingreso de las escuelas en un intento de garantizar la distancia sanitaria en el marco de la pandemia.

“Al haberse producido una baja de casos, haberse flexibilizado algunas medidas en lo social, a nosotros también nos permitió flexibilizar el protocolo y que los electores no se encuentren con esa barrera afuera de los establecimientos”, explicó Ayala.

Y agregó que en esta oportunidad también acompañó la forma de votar, mucho más ágil que en las primarias. “Acá en la ciudad de Santa Fe teníamos una boleta con 42 candidatos y ayer era una boleta con siete candidaturas, con lo cual eso ayuda mucho a la rapidez cuando el elector ingresa a hacer su voto”, explicó.

Por su parte, el comandante electoral de la provincia de Santa Fe coronel Juan Carlos Borri, contó: “Con la experiencia de las PASO esto nos salió mucho más fácil, mucho más rápido y de por sí la elección fue mucho más tranquila”. “Tuvimos menos inconvenientes en el inicio de los comicios; las autoridades de mesa faltaron menos, más allá de que el clima nos jugó una mala pasada y en algunos lugares hubo autoridades que no podían llegar hasta las 9.30 o 10”, reconoció.

Consultado por la cantidad de votos nulos, Ayala aseguró que no varió con respecto a otras elecciones, y sobre la asistencia a las urnas dijo que era lo que estaban esperando.

“En la elección 2019 a gobernador votó el 72%; ayer tuvimos cerca del 69,40% y creo que es un buen número en pandemia”, detalló. “Aumentamos cuatro puntos, casi cinco puntos porcentuales a lo que fue las PASO, así que estamos satisfechos con la participación. Uno siempre espera más pero es un número considerable”, definió.

Finalmente, el secretario electoral aclaró que a partir del martes estará abierto el registro de no votantes para realizar la excusación en 60 días. “Concluidos esos 60 días la Cámara Nacional Electoral verifica las denuncias y elabora el registro de no votantes, con lo cual uno se establece como infractor y ahí se establecen las multas. La justificación de no emisión de voto se puede hacer en la Secretaría Electoral Nacional en forma presencial o si no a través de internet”, indicó.

Según Borri trabajaron 7.480 personas de todas las agencias de seguridad. “Lo que fue custodia exterior fueron más de 3.500 policías de la provincia y en el interior tuvimos gente de Fuerza Aérea, de Ejército, de Prefectura, de Gendarmería, y de la Policía Federal”, contó.

Aseguró que el operativo es exactamente el mismo que durante las PASO: dos efectivos dentro de la escuela y dos afuera, aunque con la experiencia de los años reconocieron que hay diferencias entre localidades.

“Hay lugares donde hacen falta más; entonces en Rosario y en algunos lugares donde hay escuelas de más de un piso se va incrementando la cantidad. Como máximo hay seis personas por escuela en los lugares complicados”, detalló.

Por último, recordó que solo en la ciudad de Rosario hay 3.000 urnas, de las 8.400 que componen toda la provincia. “A la Secretaría Electoral está faltando llegar el departamento General Obligado y Rosario, que es normal. Rosario siempre es el último y viene jugando contrarreloj Obligado para llegar un poquito antes y tardar menos en descargar”, informó.