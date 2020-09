145 años de la Congregación del Verbo Divino: “Caminamos junto a Esperanza hace 130 años”

Destacó que “es momento de decir gracias Señor por este carisma de la Iglesia” y mencionó que “cuando el Padre Arnoldo fundaba la Congregación todo el mundo le decía que no era el omento oportuno, porque durante la persecución de la Iglesia en Alemania no era el mejor tiempo”. “Ante eso, él respondió algo muy lindo: ‘Vamos a comenzar. Si sale algo bueno vamos a alabar a Dios, y si no, nos vamos a golpear el pecho’ y hoy sabemos que salió una obra grandiosa”, relató.

You may also like