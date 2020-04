1.571 denuncias por violencia de género durante la primera parte del aislamiento

“También estamos hablando con farmacias y aquellos lugares de servicios esenciales para difundir los números de contacto para las mujeres y habilitar formas de que estas denuncias o la necesidad de contención de las mujeres puedan canalizarse a través de todos los medios. Queremos hacer hincapié en la importancia de tejer redes. Una mujer que sufre violencia de género puede no tener acceso a un celular, puede no salir de su casa porque el agresor ejerce este tipo de presión, por eso la única manera de llegar a esas mujeres son a través de las redes humanas, de contención, de las organizaciones sociales, vecinales, etc.”, sostuvo.

En el caso de la guardia permanente del sistema integral de protección contra las violencias aclaró que “es una guardia que coordina acciones con los primeros niveles de atención que son los municipios y comunas; y con la línea 144 nacional. Estos equipos se reforzaron y están trabajando permanentemente”, sostuvo Arena, y agregó que, además, “el poder Judicial facilitó que el pedido de medidas de distanciamiento pueda hacerse vía whatsapp. Sumado a que el Ministerio Público de la Acusación, también, dispuso este tipo de comunicación virtual para que las mujeres no tengan que trasladarse. Es necesario remarcar que en el caso de que estas medidas no puedan instrumentarse de manera virtual y las mujeres necesiten trasladarse, nuestro gobernador firmó un decreto que las habilita a salir para efectuar la denuncia”.