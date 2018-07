Zona sur: Golpean y cortan a una comerciante para robarle

La siesta del martes se vio interrumpida para los vecinos del almacén ubicado en la esquina suroeste de Almirante Brown y Balcarce.

Pasadas las 14 dos menores de edad ingresaron al comercio e intentaron venderle un producto a la dueña del lugar que en ese momento estaba por delante del mostrador cargando con mercadería un freezer.

La misma, al notar un comportamiento poco confiable por parte de los adolescentes, se dirigió hacia el sector de la caja registradora para poder activar el botón de la alarma. Al notar este movimiento rápidamente uno de los delincuentes se abalanzó encima de ella saltando el mostrador y le propinó un fuerte golpe en su cabeza con un arma blanca. La otra persona corrió por un costado para seguir agrediéndola y así lograr una cortadura en su rostro.

Luego de forcejear y agredir a la víctima rápidamente los menores se dieron a la fuga en una Honda Wave llevándose consigo la caja registradora que contenía la recaudación hasta esa hora del día.

Al sentir gritos los vecinos rápidamente se acercaron al lugar para colaborar y socorrer a la víctima. Al lugar llegaron agentes de Tránsito, efectivos del Comando Radioeléctrico y personal del servicio médico 107 quién constató a la víctima en el lugar y posteriormente la trasladaron a la guardia del SAMCo local donde posteriormente fue dada de alta.

El marido de la víctima en diálogo con EDXD comentó: “Me siento apenado por la situación. En ese momento no estaba en el negocio porque por mi trabajo estaba en otra punta de la ciudad. Cuando llegué y vi a mi señora con sangre en su cabeza me desesperé. Tenemos un nene de 4 años que estaba jugando con un amigo en otra casa y no estuvo al momento del hecho pero por otro lado tenemos un bebé de apenas seis meses que estaba durmiendo en otra habitación y al menos siguió durmiendo y no se despertó porque no se que podría haber pasado”, expresó.

Según datos aportados por vecinos y la protagonista además de la investigación que lleva adelanta personal policial, no se estaría lejos de los autores de semejante robo que sacudió a la comunidad.