Voley: dos equipos Sub15 de Alma jugaron Gran Prix

12/06/2017

Los equipos “A” y “B” de vóley femenino Sub15 de Alma Juniors disputaron este domingo los Grand Prix correspondientes a los Niveles “B” y “C” respectivamente. Con dispares resultados, lograron mantener sus categorías.

El equipo Sub15 “A” jugó en cancha de Villa Dora por el Nivel “B” ganando en la zona los tres partido correspondientes a Atlético de Franck, Unión de Santa Fe y Libertad de San Jerónimo Norte A.

Posteriormente, no pudieron ganar con Gimnasia y Esgrima de Santa Fe y por el tercer y cuarto puesto vencieron a Argentino de San Carlos, quedándose con el tercer puesto de la clasificación final. De este modo, mantienen el Nivel “B” para el próximo Gran Prix.

En tanto, el equipo Sub 15 “B” fue anfitrión en el “Enzo Scocco” donde se disputó el Gran Prix de Nivel “C”. En esta ocasión, las chicas de Alma no pudieron superar a Jorge Newbery de Gálvez, a Villa Dora C y a Libertad de San Jerónimo Norte B.

De este modo, quedaron sextas y permanecen en el Nivel “C”.

