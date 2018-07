Violentaron la sede de Cambiemos Esperanza

La concejal Andrea Martínez confirmó a EDXD que “una persona vino para abrir el local a las 18.30 de este miércoles porque había una reunión un poco más tarde y se encontró con la puerta de vidrio que estaba destrozada”. Indicó que según el trabajo policial “se estima que intentaron ingresar porque la puerta está forzada y en ese intento rompieron el vidrio”.

Informó que “se radicó la denuncia porque no es un hecho menor, no hay que dejarlo pasar” y comentó que “llama la atención que quien lo haya hecho no tiene mucha experiencia porque el local está rodeado de cámaras: hay una en el banco y otra enfrente”.

“Anoche estaba todo en orden y no se sabe si fue en el transcurso de la noche o en el transcurso del día miércoles, pero nos resulta curioso que ningún vecino haya escuchado ningún ruido, y por eso se pedirán las cámaras para analizar lo que sucedió”, aseveró.

Aclaró que “adentro no falta nada porque no se dejan computadoras ni otros objetos de valor, así que no falta nada” y descartó totalmente que se haya tratado de un ataque con motivos políticos. “Simplemente alguien intentó ingresar para ver si encontraba algo adentro para robar”, aseveró.

