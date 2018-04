Vecinos marcharon a la EPE para reclamar por las tarifas

Un grupo menor se concentró en la Municipalidad donde entregaron un petitorio a concejales. Luego fueron recibidos por un empleado de la empresa donde entregaron el mismo pedido.

Tal como venían anunciando en redes sociales y confirmaron en declaraciones a EDXD, un grupo de vecinos marcharon este jueves desde la Estación del Ferrocarril hasta el municipio y desde allí a la sede de la EPE Esperanza.

Desmotivados por la escasa respuesta de otros vecinos, una veintena de ellos se entrevistaron en las escalinatas del municipio con concejales y algunos integrantes del gabinete de la intendenta. Allí conversaron sin agresiones sobre la difícil situación que vienen padeciendo, ante la imposibilidad de pagar la última factura de servicios eléctricos.

De la recepción de los vecinos, que sólo entregaron una nota al Concejo Municipal y no a la Intendenta, participaron el concejal Víctor Elena, quien hoy ocupa la intendencia local y los concejales María Rosa Theler, Andrea Martínez, Marcelo Dellaporta, Guillermo Bonvin y Eduardo Kinen. Además entre los integrantes del gabinete que charlaron con los vecinos, estaba el Secretario de Gobierno, Alfonso Gómez.

Desde el municipio marcharon hasta la sede de la EPE donde llegaron minutos antes de las 13 e intentaron ingresar para entregar el reclamo. Fueron invitados a manifestarse fuera de la sede comercial donde fueron atendidos por un empleado, quien informó que no se encontraba ningún directivo.

Allí menos de un centenar de vecinos entregaron el petitorio y le pidieron al empleado que lea el mismo en voz alta. Batiendo palmas reclamaron respuestas que no obtuvieron en el lugar de manera oficial.

Los impulsores del reclamo no estaban conformes con la respuesta de los vecinos que asistieron ya que imaginaban que podían ser una mayor cantidad de reclamos que se podían expresar en el lugar.

A veces la redes sociales potencian participaciones que no se concretan en la realidad: “En facebook muchos me dijeron que venían, pero después no lo hicieron, eso no quita que las facturas de la luz son carísimas y no la podemos pagar” dijo uno de los vecinos presentes.

DIRECTIVOS DE LA EPE CON SENADORES

Mientras en nuestra ciudad comenzaba la manifestación de vecinos, en Santa Fe el vicegobernador, la Secretaria de Energía e integrantes del directorio de la EPE se reunían con los senadores provinciales.

Entre los temas destacados se resalta la posibilidad de financiar las deudas de comercios, hoteles y servicios gastronómicos con facturas bimestrales de hasta $ 200.000.-

También la oferta de una línea crediticia para quienes quieran invertir en eficientizar sus instalaciones eléctricas para lograr un menor consumo y “formar una comisión” para estudiar el costo energético de la propia empresa.

También la firma anunció que prestará a los clientes la posibilidad de acceder por internet a un simulador para conocer como se compone la tarifa de cada cliente.

