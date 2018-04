Vecinos de Esperanza marcharán contra los aumentos de la EPE

Entregarán un petitorio a concejales, autoridades municipales y directivos de la EPE. Laura Voisard y Gustavo Cabral explicaron la iniciativa a EDXD y convocaron a los vecinos a participar de forma pacífica.

Gustavo Cabral es un comerciante de calle Sarmiento al 800 de Esperanza que realizó un posteo en su Facebook quejándose del gran aumento en las tarifas de la luz y provocó la reacción de otros ciudadanos que comenzaron a organizarse para reclamar en conjunto.

Laura Voisard es una maestra que decidió unirse al reclamo y prepara el petitorio para presentar ante concejales, autoridades municipales y de la EPE.

Ambos explicaron ante EDXD los motivos de la marcha que se realizará el próximo jueves 12 de abril. Cabral contó que “por un comentario que hice en Facebook hubo mucha adhesión de la gente y comenzó la organización de una marcha, medio de forma espontánea entre los vecinos, para que alguien nos escuche”.

Especificó que “el reclamo es porque las boletas están llegando muy elevadas, la gente no llega a pagarlas y por más que las manden en dos veces se hace imposible abonarlas” y anunció que la concentración será “el jueves 12 de abril a las 11.30 horas en la Jefatura del Barrio Sur (sede del Comando Radioeléctrico que se encuentra en el predio del ex ferrocarril) y desde allí iremos a la Municipalidad alrededor de las 12 donde se dejará un petitorio y para las 12.30 está previsto ir hasta la EPE entregando otro petitorio y haciendo una protesta pacífica”.

A modo de ejemplo de las motivaciones de los ciudadanos, mencionó que en su caso puntual “de 7.000 pesos que estaba pagando pasé en la última factura a 21.000 pesos y otros comerciantes están en la misma situación: a un carnicero le llegó 30.000 pesos”. “Es imposible pagarlo porque por más que esté desdoblada, cuando terminás de pagar la segunda cuota se va juntando con la boleta siguiente”, sentenció.

En ese sentido, aseveró que “la solución no es pagarla en dos meses, la solución es que tomen alguna medida de bajar las tarifas porque si no la gente no llega, estamos todos iguales no solo los comerciantes porque 6.000 pesos de luz es mucho para una familia, más el alquiler, los impuestos y demás”.

Además, sostuvo que “la convocatoria es abierta a toda la comunidad, buscamos que le llame la atención a alguien porque así la gente no puede vivir más y está harta de esta situación, ahora también se habla que el gas vendrá con aumento”. Y aclaró: “Esto no tiene nada que ver con la política, es un reclamo de la gente que quiere cuidar su bolsillo”.

“Nos están metiendo la mano en el bolsillo”

Por su parte, Laura Voisard reiteró que “esta marcha no tiene tintes políticos ni palos para nadie sino que es luchar en paz, viendo las realidades de los usuarios comunes y de los comerciantes a quienes nos llegaron boletas de luz de tres veces más de lo que pagábamos”.

“Por eso decidimos redactar un petitorio para ser entregado a los concejales para ver si de algun modo los comprometemos y si ellos nos pueden dar una mano para resolver esta situación que, de última, es de todo el pueblo”, reseñó la docente esperancina.

“Queremos una respuesta o una posible solución a esto y por eso estamos redactando el petitorio con asesoramiento legal para que nada sea improvisado ni tomado a la ligera. Si nos autoconvocamos queremos que sea un planteo serio para que se nos tenga en cuenta”, sentenció.

Explicó que “también irá dirigido a los directivos de la EPE para que se revean los puntos de aumento, porque son muchos los porcentajes que aumentaron en la factura, y si bien algunos tenemos más kilowatts las cifras no condicen con el consumo”. “Comparando facturas con los mismos kilowatts hay hasta 2.000 pesos de diferencia, con lo cual no sabemos si la lectura se hizo mal o están mal las conexiones”, comentó.

En ese sentido, la vecina cuestionó que “nos están metiendo la mano en el bolsillo, es plata que no tenemos y los usuarios no podemos pagar, y son cifras realmente desconsideradas”.

En este marco, solicitó “a todos los vecinos que se acerquen y que participen” y explicó que “la movilización se hace cerca de mediodía porque hasta las 13 horas nos pueden recibir en la EPE y en la Municipalidad y es un horario donde muchos salen del trabajo y pueden tomarse unos minutos para participar”.

