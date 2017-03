Vecinos convocan a marchar contra la inseguridad

07/03/2017 Comentarios (0) Vistas: 1547 Locales, Noticias

Una de las promotoras a marchar contra la inseguridad en Esperanza, Liliana Bonfanti, contó las razones de la convocatoria y brindó detalles de la movida. Será este viernes 10 de marzo a las 20 horas en Plaza San Martín y desde allí se marchará hacia la Municipalidad y a la Unidad Regional XI Las Colonias. En ambos lugares entregarán un petitorio. “Esto tiene que cambiar”, sentenció.

Bonfanti contó en la CSC Radio que la convocatoria “fue un estado de bronca expresado en voz alta y escrito en Facebook desde donde salió la idea de la marcha y me puse al frente de la organización porque nació de un momento difícil que pasó mi familia”. “Me di cuenta que no se está haciendo nada por salir de esta inseguridad que tenemos en la ciudad”, afirmó.

Consideró que “con una marcha quizás nos podemos hacer escuchar dentro de la ciudad por las autoridades que tienen que tomar cartas en el asunto”. “Más allá de lo que pasó en la Policía, que era algo que toda la ciudad sabía y ahora salió a la luz, también quiero que se comprometan las autoridades de la ciudad a quienes votamos, a llegar a concretar en esferas provinciales y nacionales, que en Esperanza tenemos este problema y que necesitamos una solución”, sentenció.

Ante ello, afirmó: “Tengo fe en que esto puede cambiar. Esto tiene que cambiar. Quiero volver a la Esperanza que teníamos, en la que salíamos a la calle y no teníamos que pensar si me roban el celular o la cartera, donde volvíamos a casa y no encontrábamos que entraron a robar”.

Consultada por los cambios que se pueden concretar con la convocatoria ciudadana, la vecina sostuvo que “para caminar hay que dar el primer paso y con la marcha estamos dando el primer paso para que nos escuchen, que nos atiendan y para que vean que la sociedad esperancina está cansada, indignada y angustiada por lo que está pasando”.

Además aclaró: “No queremos que esto se transforme en un hecho político partidario, en el que participen los políticos que están ahora en el poder o que quieran llegar a él. Queremos que eso sea un reclamo de los esperancinos, de los que nacimos aquí, de los que estamos cansados de vivir esta situación que nos indigna”.

La convocatoria será el viernes a las 20 horas en Plaza San Martín y desde allí se marchará hacia la Municipalidad donde se entregará un petitorio y luego hacia la Unidad Regional XI Las Colonias donde se le dejará el mismo escrito a la jefa de Policía. Todo aquel que desee leer el contenido del petitorio puede hacerlo en el grupo de Facebook “Ciudadanos esperancinos en marcha por más seguridad”.

Anunció además que el miércoles por la tarde, en la esquina de Aaron Castellanos y Belgrano, en la Plaza San Martin, se podrá firmar el petitorio.

PETITORIO POR MÁS SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE ESPERANZA

Autoridades Municipales y Funcionarios de la Seguridad de la ciudad de Esperanza, dependiente de la Provincia de Santa Fe.

De nuestra Consideración:

Quienes subscriben el presente petitorio, en representación de los ciudadanos de la ciudad de Esperanza, nos dirigimos a nuestros representantes de los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para que se nos dé una respuesta en solución sobre el tema de INSEGURIDAD.

Ante la ola de robos de: viviendas, bicicletas, moto vehículos y de distintos hechos delictivos y vandalismo dentro de la ciudad, los vecinos nos auto-convocamos en una marcha pidiendo por más seguridad. La numerosa cantidad de personas damnificadas por este flagelo, indignados por ésta situación casi insostenible, ya que a simple vista o por lo que podemos percibir, parecería que no tenemos el respaldo de las autoridades que nos representan.

Sabemos que es muy difícil la situación que estamos padeciendo, pero necesitamos ver acciones contundentes de parte de las autoridades para encontrar soluciones que nos den la posibilidad de vivir con más tranquilidad.

Queremos que quede bien claro que el sentido de ésta marcha no es:”ir en contra las autoridades”, sino que encontremos juntos soluciones a este problema tan grave que estamos viviendo que es el MIEDO, sí, el miedo a salir a la calle, a dejar tu casa sola, a salir a caminar por la ciudad, y así tantas otras situaciones.

Esto hace que se violente el estado de derecho de la ciudadanía para habitar los espacios públicos y privados con tranquilidad y seguridad, ya que a pesar de contribuir con los requerimientos del sistema en términos tributarios y demás obligaciones ciudadanas, nos vemos impedidos de transitar con libertad espacios que deberían colaborar con el desarrollo de nuestra calidad de vida.

Es injusto para toda la ciudadanía que no podamos salir de nuestras casas y regresar sin tener que pensar que quizás en el camino, o peor, en nuestras propias viviendas, podemos sufrir un hecho delictivo.

A las Autoridades Municipales:

Solicitar mayor iluminación en las calles de todos los barrios, principalmente en plazas y paseos, reposición de luminarias agotadas o quemadas.

Solicitar más control de la ordenanza que prohíbe el consumo de alcohol en la vía pública, el expendio de bebidas alcohólicas a menores, principalmente en lugares de esparcimiento de menores con mayores.

Que el Municipio destine si o si parte de la recaudación tributaria de todos los meses en Seguridad para equipar con más cámaras de seguridad a la ciudad, ya que todavía no son suficientes y no se obtuvieron resultados positivos con las colocadas.

Ver la posibilidad de crear una oficina de Seguridad en la Municipalidad, atendida por personas idóneas para dar respuesta a las necesidades que plantee el ciudadano común sobre este tema.

Solicitar al Honorable Concejo Deliberante que establezca resoluciones, en consenso con las leyes provinciales que determinen que los menores de edad no deambulen en la ciudad después de las 00:00 Hs. Y a aquellos que lo hagan la policía los restablezca en sus respectivos domicilios haciendo responsables a sus padres de ello. Si son reincidentes que los padres deban pagar una multa o que a los menores se les dé la pena de un mes de trabajos comunitarios.

A las Autoridades Policiales y Judiciales:

Solicitar que se vea más presencia policial haciendo prevención en los barrios alejados del centro; caminando, en moto o en patrulleros principalmente en horarios nocturnos y de madrugada que es cuando más hechos delictivos y de vandalismo se registran.

Solicitar a los Jefes Policiales que cuando se pide auxilio al 911 o al Comando Radioeléctrico agilicen el protocolo para que se permita llegar con más rapidez al lugar del hecho. Además que cuando un ciudadano se presenta a realizar una denuncia en dependencias policiales no respondan– venga mañana.

Reclamar a las esferas provinciales: más efectivos, y más movilidad, ya que son pocos para una Unidad Regional que tiene que atender todo un departamento de la provincia

Mantenerse más en contacto municipio, policía y justicia para poder solucionar con mayor rapidez los hechos delictivos.

Reclamar la presencia efectiva de un fiscal en la ciudad, tratando que el mismo resida en ésta, para agilizar los trámites de allanamientos, secuestros de elementos robados, causas por delitos cometidos, etc.

Este reclamo implica, comprometer a las fuerzas de seguridad, así como a todos los legisladores , a la administración de la justicia en su conjunto y a todos los actores institucionales involucrados en encontrar respuestas concretas a una problemática puntual que sufre nuestra ciudad que es: LA INSEGURIDAD.

EN SINTESIS RECLAMAMOS

MÁS COMPROMISO DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES: INTENDENTE Y CONCEJALES.

MÁS PRESENCIA POLICIAL EN LOS BARRIOS ALEJADOS DEL CENTRO.

COMPROMISO Y CELERIDAD EN LA JUSTICIA PARA QUE LOS DELINCUENTES NO ENTREN POR UNA PUERTA Y SALGAN POR LA OTRA.

Imagen Archivo EDXD

Etiquetas: CONVOCATORIA, inseguridad, marcha, MOVILIZACIÓN, VECINOS