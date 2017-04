Valeria Muller fue convocada a la Selección Argentina para el Panamericano

26/04/2017 Comentarios (0) Vistas: 1124 Ciclismo, Deportes, Noticias

La ciclista esperancina Valeria Müller celebró su título 31 al consagrarse primera en la prueba Contra Reloj Individual de Damas con un tiempo de 32’ 39” en el Campeonato Argentino realizado en San Luis. Aseguró que su triunfo “es el reflejo de mucha gente que me ayuda” y destacó que “es mucho el esfuerzo y la dedicación que se pone en cada evento”. Reveló que tras este resultado fue convocada para integrar nuevamente le Selección argentina en el Panamericano.

En diálogo con la CSC Radio, Müller dijo que “se festejó como si fuera el primer título porque es mucho el esfuerzo y la dedicación que se pone en cada evento y se ve reflejado en ese solo momento”.

Sostuvo que el triunfo “es el reflejo de mucha gente que me ayuda y Ariel (Fontanini) que me entrena, está al lado mío todo el tiempo y sabe en qué momento hacer los descansos, los entrenamientos y es la parte fundamental de la preparación. Y además toda la gente que me ayuda como Granjas Carnave en lo económico y Calzados Fontanini que también ayuda mucho”.

Recordó que la carrera “fue en San Luis, en un circuito difícil donde hay que doblar tres veces en U, con una crono de 22,5 kilómetros que fue muy dura porque había mucho viento y gracias a Dios eso me ayudó”.

Reveló que tras este resultado fue convocada para integrar nuevamente le Selección argentina para participar del Panamericano, por lo cual deberá viajar el próximo domingo. “La familia es el apoyo incondicional en todo esto”, afirmó.

Sobre el futuro comentó que “las carreras del Panamericano serán el 5 y 6 de mayo” y luego se enfocará “en el Argentino de Pista que se está tramitando poder hacerlo en Esperanza”. “Ojalá que se dé porque sería una alegría poder correr en mi ciudad, donde no corro desde 1999”, deseó.

Por otra parte, destacó la importancia del deporte para la niñez: “Todos los chicos tienen que hacer deporte porque les ayuda para compartir, para estar bien físicamente y para que estén en contacto con otros; el club les da disciplina y educa”.

