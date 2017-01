UPCN gestionó el no cobro de intereses ante el NBSF

02/01/2017 Comentarios (0) Vistas: 1757 Gremiales, Noticias, Provinciales

Ante los reclamos por el adelanto de la fecha de vencimiento de la tarjeta del Nuevo Banco de Santa Fe, la UPCN realizó las gestiones pertinentes ante la entidad bancaria para que se postergue la misma y no se cobren intereses ya que la mayoría de los compañeros empleados públicos bancarizados, según el cronograma de pago de sueldos, no han percibido sus haberes correspondientes.

Gracias a las gestiones de la UPCN, el Banco Santa Fe informó que: no cobrará intereses punitorios, no inhibirá por falta de pago al vencimiento, extendiéndolo por un plazo de 10 días, y no cobrará intereses por financiación desde el 03.01.2017 hasta el 07.01.2017

En tanto, desde el NBSF se comunicó que el mes de febrero modificará la fecha de vencimiento fijándola para el 07 de febrero y no para el 02 de febrero como se había informado en el resumen de la tarjeta.

Desde la entidad bancaria manifestaron que la modificación de la fecha de vencimiento se debe a que para viabilizar las compras de fin de año de los usuarios se adelantó la fecha de cierre y consecuentemente se adelantó la fecha de pago.

Etiquetas: descuentos, tarjetas, UPCN