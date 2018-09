Triunfo de Alma Juniors y derrotas de Almagro “A” y “B”

Arrancó una nueva jornada para el Oficial “Raúl Candioti” de la Asociación Santafesina de Basquetbol.

Con el desarrollo de la novena fecha del Oficial “Raúl Candioti” de la Asociación Santafesina de Basquetbol se cerró la primera rueda de la competencia. En la Zona A2 Alma Juniors venció a Unión en Santa Fe y Almagro “B” perdió con Macabi. En Zona A1, Almagro “A” perdió con Regatas de Santa Fe.

Los partidos

Regatas (Santa Fe) superó al primer equipo de Almagro en el Nido de Las Águilas por 84 a 83 y cerró de la mejor manera la primera parte del Oficial. Franco Mayer fue la gran figura de la noche con 38 puntos.

Macabí cerró la primera ronda del ascenso con un sólido triunfo. Derrotó por la 9° fecha del torneo Oficial 2018, como local, ante Almagro de Esperanza B por 76 a 45. Tras un primer tiempo, con altibajos, el Trueno Verde jugó un contundente complemento para ganar con comodidad. Emiliano Strusberg, en los santafesinos, y Juan Zanotti, en los esperancinos, anotaron 17 puntos cada uno.

Alma Juniors derrotó a Unión de Santa Fe “B” por 79 a 66 y mantuvo el invicto en la A2 del Oficial 2018. Los de Nagel trabajaron más de la cuenta para superar a un duro equipo tatengue. Esta victoria le permite a los esperancinos ratificar su poderío en la categoría y saber que el ascenso está cada vez más cerca. Germán André con 18 puntos fue el máximo anotador de la noche santafesina.

Lo que viene

TORNEO OFICIAL – 10ª FECHA – JUEVES 6 DE SETIEMBRE

ZONA A1

21.30 GyE vs. Regatas (SF)

21.30 Banco vs. República del Oeste

21.30 Rivadavia A vs. Unión (SF) A

21.30 Colón (SJ) vs. CUST

21.30 Almagro A vs. Colón (SF)

ZONA A2

21.30 Sanjustino vs. Santa Rosa

21.30 Unión (SF) B vs. Rivadavia B

21.30 El Quillá vs. Almagro B

21.30 Alma Juniors vs. Regatas Coronda