Tras las amenazas y tiros a jueces y familiares, la Corte Suprema se reunió con Lifschitz

El gobernador, Miguel Lifschitz, recibió este martes al mediodía a la Corte Suprema de Justicia de al Provincia, en pleno, para dialogar sobre las recientes amenazas e intimidaciones a jueces, en el marco de las causas por narcotráfico en Rosario.

De la reunión en la Casa Gris participaron Rafael Gutiérrez, Daniel Erbetta, María Angélica Gastaldi, Eduardo Spuler, Mario Netri y Roberto Falistocco.

El Dr. Gutiérrez, en diálogo con la prensa, mencionó que del encuentro también participaron el ministro de Justicia Ricardo Silberstein y su par de Gobierno, Pablo Farías. Ante una pregunta confirmó luego que no estuvo el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro.

“Vinimos a hablar de los temas que están pasando en la provincia, relativos a la seguridad y a los tiroteos que hubo contra algunos de los jueces y sus familiares”, dijo.

“El gobernador -siguió- se ha comprometido frente al tema y nos dijo que ha dictado todas las medidas necesarias para darle una respuesta a estas inquietudes nuestras. También le hemos planteado nosotros que hay una comisión interna de seguridad, en el viejo edificio y el nuevo de Tribunales de Rosario, para que hagamos una serie de monitoreos con cámaras y con la cantidad de policía que se necesita. Nosotros hemos hecho un recuento y hay una serie de policías, pero que están cumpliendo otras funciones administrativas o para llevar y traer presos. Quedan 7 u 8 para la seguridad de todo el edificio de Rosario donde entran entre 5 y 6 mil personas”.

Explicó que sobre ese tema y respecto de la seguridad de los magistrados “se llegó a la conclusión de que el secretario de la Corte y el ministro de Justicia van a dar la respuesta que nosotros requerimos”.

Cuando un periodista le preguntó si se habían retirado satisfechos del despacho del gobernador, el Dr. Gutiérrez expresó: “es una obligación de resultados. cuando termine la película le voy a contestar”.

Tras reiterar que fue “ratificado y garantizado” que el Ejecutivo cuidará la seguridad de los magistrados y sus familiares, acotó: “es lo que venimos reclamando desde el primer día. Gracias a Dios que no hubo ningún hecho lamentable, en el sentido de que al padre del juez Juan Carlos Vienna, un tiro pegó en una columna en la habitación donde él estaba. Tenemos que cortar por lo sano con esta situación y sobre todo encontrar a los culpables”.

– ¿Hubo alguna autocrítica por las declaraciones del ministro Pullaro, quien primero “minimizó” el incidente”, preguntó una cronista.

– A eso tiene que preguntárselo a las autoridades del Poder Ejecutivo-, respondió el titular del Poder Judicial.

– Ustedes acaban de reunirse con ellos, por eso se lo pregunto.

– Y… pero hay cosas que no se cuentan, que están dentro de la conversación.

– Hablaron de eso, entonces… Aunque no lo cuente.

– Yo le cuento el resultado de la gestión, del requerimiento de nuestra parte, de la respuesta del gobierno, y del compromiso del Poder Judicial… Después si tomamos café, agua ya es un problema de nosotros.

– ¿No va a informar sobre el contenido de la reunión?

– Es lo que dije, eso es lo que pasó en la reunión

– ¿Se sienten desprotegidos los jueces?

– No. Nosotros lo que queremos es que se sientan protegidos. Casualmente, ese es el tema de todas estas reuniones, ya había habido un compromiso del gobernador en ese sentido, quien había dado todas las instrucciones del caso. No se olviden que esto sucedió el 20 de junio, el miércoles de la semana pasada. Estuve en Rosario reunido con los camaristas y el Colegio de Magistrados y de inmediato le pedimos reunirnos con el gobernador precisamente para el martes siguiente que se reúne la Corte, y eso es lo que hoy (26 de junio) sucedió.

– Respalda la decisión del juez Ismael Manfrin de excusarse. ¿Está en su derecho? Algunos lo cuestionaron.

– No. En realidad, él habrá pedido ser excusado y la Cámara de Apelación es la que resolverá si le acepta o no la excusación.

– Da la sensación de que esto va a quedar impune, de que no van a encontrar a los responsables.

– Yo no investigo. Pregúntele a los fiscales que tienen en sus manos esa causa. Lo único que puedo decirles es que el gobernador les ha ofrecido a los fiscales todas las garantías y todo lo que necesiten. Porque indudablemente que lo que necesitamos es esclarecer esto y determinar bien quiénes estuvieron en esto. Hay distintas versiones pero yo no me sumo a ninguna de las versiones hasta que no me lo digan judicialmente.

