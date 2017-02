Trabajos de reparación de luminarias

03/02/2017 Comentarios (0) Vistas: 1459 Locales, Noticias

A la puesta en valor y nueva protección de las luminarias públicas colgantes de diferentes barrios de la ciudad, el municipio informó que continúa con trabajos que buscan la solución de los problemas que trajeron las intensas lluvias, como el anegamiento de cables subterráneos que son los que alimentan luminarias en La Plaza San Martín y en el Parque de la Agricultura.



Plaza San Martín y Parque de la Agricultura

“Hay muchos inconvenientes que traen las intensas y constantes lluvias en la ciudad, uno de ellos es el deterioro de los cables subterráneos que alimentan las luminarias públicas que con celeridad se están arreglando puntualmente y las más afectadas son las que se ubican en La Plaza San Martín y El Parque de la Agricultura” aseguró Gustavo Cañón, responsable de la Secretaría de Servicios Públicos.

Las colgantes:

La tarea de puesta en valor y protección de las luminarias colgantes a cargo de la Secretaría de Servicios Públicos, sigue a buen ritmo, así titular expresó: “Estamos trabajando para recuperar la totalidad de las luminarias del alumbrado público y dotando a éstas de nuevos elementos de seguridad; los trabajos comenzaron en Barrio La Orilla y se extenderán en el resto de los barrios de manera sostenida en el tiempo; desde la administración Meiners cada día y gracias a una optimización de los recursos, hoy podemos incorporar esta nueva protección para preservar un bien que es de todos los esperancinos, no obstante es de esperar que este tipo de conductas por parte de vecinos desaprensivos con lo de todos vaya cambiando y en un tiempo no muy lejano, la vandalización del alumbrado público ya no sea un problema”.

Previous

Next 0348 - Trabajos luminarias plazas

0350 - Trabajos luminarias plazas

0351 - Trabajos luminarias plazas

0352 - Trabajos luminarias plazas

Etiquetas: LUMINARIAS, PASEOS, PLAZAS, TRABAJOS