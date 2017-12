Trabajan por el pronto balizamiento del aeródromo Esperanza

El jefe del aeródromo de Esperanza, Diego Ursella, aseguró que es uno de los más concurridos del país y brindó detalles de los trabajos que se pretenden realizar para mejorar el lugar.

En diálogo con la CSC Radio, Ursella explicó que “el lugar está mal conocido como aeroclub o club de planeadores pero en realidad es un aeródromo no controlado, un espacio en el cual confluyen diferentes asociaciones como el club de paracaidismo, aeromodelismo, el club de ultralivianos, el club de radiocontrol y tres escuelas de vuelo”.

Especificó que “los aeródromos controlados son lo que poseen torre de control, como un aeropuerto, mientras que el aeródromo no controlado es aquel cuyo tráfico no está controlado por una torre, el control lo realizan los pilotos en el aire y hay un circuito de tránsito y una comunicación estándar para estos aeródromos”.

Destacó que el de Esperanza “es el de mayor actividad del país porque tiene convergencia de muchísima actividades diferentes” y puntualizó que “hay diferentes categorías de acuerdo a la pista, la de acá es para aeronaves de mediano y pequeño porte”.

Indicó que “lo que la limita no es tanto el largo de la pista sino que no está asfaltada y por eso hay aeronaves a turbina que no pueden utilizarla” en comparación con el de Rafaela “que está asfaltada y no tiene limitaciones a ninguna aeronave, con excepción de las aeronaves de peso heavy que son naves muy pesadas como las de las aerolíneas”.

Asimismo, Ursella informó que “se solicitó al vicegobernador el balizamiento de la pista, lo cual paree factible” y adelantó que “es un primer paso para, próximamente, comenzar a trabajar el asfaltado de la pista”.

Aseguró que el balizamiento “es un punto muy importante para la ciudad de Esperanza, para toda la región y para la aviación, porque aumenta muchísimo la seguridad” y ejemplificó que “teniendo dos aeropuertos muy cerca como el de Sauce Viejo y el de Paraná, muchas veces sucede que el de Sauce Viejo está cerrado por cualquier motivo –como ahora que está en refacciones- y una aeronave puede entrar en emergencia por cualquier motivo y no tiene donde aterrizar por la noche; en este caso con el balizamiento el aeródromo de Esperanza pasaría a ser como un pulmón de seguridad”.

“También esto aumentaría muchísimo el turismo, ayudaría en casos en que las empresas tienen reuniones importantes y deben volver a Santa Fe o regresar y ya por la tarde no hay aeródromo, serviría para los cazadores que viajan a cotos de caza por la noche, y hasta el momento todo eso derivaba a Sunchales o Rafaela”, mencionó.

Sostuvo que “en San Justo y Gálvez hay aeródromos similares con pista de tierra y a los cuales les balizaron la pista” y puntualizó que el balizamiento “no cambiaría ninguna otra característica del lugar ni será necesario personal ya que el balizamiento se prende desde la aeronave con el VHF que el sistema de radio para comunicación: se pone en una frecuencia específica y apretando tres veces el botón de transmisión y las luces se encienden solas”.

Ursella no pudo especificar la inversión que requerirán los trabajos dado que “desde que se consiguió el presupuesto ya pasaron como cinco meses y hoy sería otro monto, pero no es una cifra demasiado grande como sería lo del pavimento que se habla de millones de pesos, es una cifra muy pequeña”.

Admitió también que hubo “un malentendido” con los integrantes del club de planeadores respecto a la seguridad de los trabajos a realizar, aseguró que “la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) es quien decide si esto es correcto o no” y ejemplificó que “de los 200 aeródromos no controlados que existen, 60 están balizados donde vuelan planeadores, y lo último que se haría en la aviación es perder la seguridad”.

Sostuvo que “las balizas son fusibles muy pequeños, de 10 centímetros, y muy sensibles y lo que sucede con el planeador es que –como son tan bajos- cuando salen de la pista toquen la baliza y se rompería la baliza solamente” y valoró que “el club de planeadores también aprobó la necesidad del balizamiento”.

Finalmente, informó que “el desembolso de dinero está confirmado por el vicegobernador pero desconocemos los tiempos porque esto lleva unos trámites que se manejarán internamente en el gobierno” pero deseó “que sea lo más pronto posible”.