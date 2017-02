Torneo de Verano CECE: comienzan los cruces por las copas

27/02/2017 Comentarios (0) Vistas: 1236 Deportes, Fútbol, Noticias

Se completó la fecha con tres juegos y este martes comienzan los cruces por Copa de Plata y Copa de Oro. Aquí resultados y próximos partidos.

Torneo Cece 2017 en el Cece

Papikra: 1 –

Telecentro Plaza: 1 –

Ventas esperanza: 2 –

Cece : 0 –

Sica: 2 –

Fletes Naira: 0 –

Cruces Copa de Plata

Martes 20:30 hs – Org Nueva Esperanza vs ORL

Miércoles 20:30 hs – Lácteos Elogio vs Sica

Cruces Copa de Oro

Martes

21:30 hs – Papikra vs Harú

22:30 hs – Amigos vs telecentro Plaza

Miércoles

21:30 hs – El Buen Pique vs ventas

22:30 hs – Cece vs Fidel Motorep

